La República de Cuba, con una historia revolucionaria y anticapitalista tan amplia y compleja, está en la boca del mundo queriendo ser saboreada por muchos y devorada por otros. El platillo ha pasado por las bocas más conservadoras, las más hambrientas, las más refinadas, las ya colmadas o las conformes.

Con una situación actual tan parecida a la de los inicios del período especial, aunque con significativos bemoles, con un embargo de más de 60 años, y con las babas de los auto convidados cayendo por el desespero de ver caer su presa, tenemos la tarea de revisar a profundidad la situación actual, recordando los métodos de desestabilización más usados contra la Revolución cubana, por parte del imperialismo norteamericano.

El terrorismo

El terrorismo ha sido un método sistemático contra la revolución cubana, promovido por el departamento de estado norteamericano. Desde la explosión del barco francés La Coubre, en el puerto de La Habana en 1960, en la que murieron 60 personas y 200 fueron heridas; pasando por el intento de invasión paramilitar por bahía de Cochinos en 1961; sin olvidar la explosión del avión civil durante 1976, con 73 personas a bordo, entre ellos 24 jóvenes integrantes del equipo nacional cubano de esgrima, hasta la infiltración de una epidemia de dengue hemorrágico en la isla durante 1981 donde 344.203 personas fueron infectadas, 158 fallecieron, y 101 eran niños y niñas.

Los ataques sistemáticos a hoteles y recintos turísticos, adjudicados al terrorista Luis Posada Carriles durante los años 90, fueron también parte de los atentados contra las fuentes de ingresos de divisas de la nación. Bombas, sabotajes, disparos, y otros métodos fueron usados contra más de siete hoteles que albergaban turistas de diferentes partes del mundo. Suman a esto más de 16 intentos de asesinato contra el líder revolucionario Fidel Castro y más de ocho planes para atentar contra otros dirigentes.

Los éxodos

Aunque los éxodos de cubanos y cubanas han estado caracterizados en su mayoría por la necesidad o la desesperación frente a los ataques económicos y políticos contra la Isla, también es cierto que se convirtieron en otro método más de desestabilización imperialista. Las campañas satanización de la Revolución, el recrudecimiento del bloqueo, los ataques y sabotajes y otra serie de factores, han fungido como impulsores de la migración cubana. Se estima que, hasta la actualidad, son cinco grandes momentos de éxodo que ha vivido la nación:

Desde 1959 hasta 1962 la migración de las clases altas, propietarios, grandes comerciantes, poderosos, que no toleraron los cambios sociales y políticos al triunfo de la Revolución, caracterizó el primer momento. Desde 1965 hasta 1974, la promulgación de la Ley de Ajuste Cubano en Estados Unidos, abrió las puertas a quienes denominó “víctimas del comunismo” como pequeños comerciantes, artesanos, trabajadores y funcionarios, lo que caracterizó un segundo momento. En la década de 1980, el “Éxodo de Mariel”, a partir del recrudecimiento del bloqueo norteamericano, fue caracterizado por acciones desesperadas de cubanos y cubanas de sectores más bajos, que dieron al traste con el asalto a la embajada de Perú, en búsqueda de asilo. La respuesta del gobierno cubano, fue autorizar la apertura del puerto de Mariel, permitiendo la salida de grandes cantidades de migrantes. Los embates del período especial, que confluyeron en el éxodo de los balseros, en la década de los 90. La desesperación por la situación económica producto de la caída de la Unión Soviética, principal apoyo de la Revolución Cubana, determinaron una crisis sin precedentes que obligo a muchos a emigrar por vía marítima en balsas improvisadas. Y un último momento caracterizado por los migrantes caminantes, entre el 2014 y el 2016, que decidieron recorrer caminando toda Centroamérica, con el propósito de llegar a tierra estadounidense.

Las Guerras mediáticas

Para nadie es un secreto que las corporaciones mediáticas tienen un rol fundamental en el campo de la política, generalmente relacionados a grandes intereses dominantes. Con los grandes intereses y capitales interviniendo más un auge y desarrollo de tecnologías, la comunicación y la información han terminado siendo armas letales en las guerras del imperialismo contra los pueblos en lucha, y Cuba no ha escapado de esto.

En la larga y compleja historia de la isla, muchas han sido las campañas de estigmatización y satanización de la revolución, fundamentalmente centradas en medios internacionales en Estados Unidos, España y diferentes países latinoamericanos, propulsoras de un discurso negativo de todos los aspectos de la realidad sociopolítica cubana. A 25 millones de dólares anuales asciende el presupuesto de Radio y TV Martí, auspiciadas directamente por la Casa blanca.

El financiamiento de organizaciones, medios y redes encargadas de arengar a las fuerzas opositoras a la revolución, es otro de los modos de guerra mediática, por ejemplo la red “Zunzuneo” creada en 2010 por la USAID y llamada coloquialmente “el twitter cubano” que llegó a sumar a más de 40.000 usuarios, que consumían sistemáticamente informaciones falsas, siendo convocados a la disidencia, como forma de promover una "Primavera cubana". De hecho, la reciente apertura al uso de internet, y de teléfonos celulares, ha evidenciado el financiamiento y promoción de una serie de redes sociales y medios que multiplican y fomentan los discursos anti revolucionarios.

La Promoción de organizaciones y protestas civiles

El fomento de organizaciones y agregaciones sociales como las Damas de blanco, el Movimiento Cristiano de Liberación, la Unión Patriótica de Cuba, el Partido Pro Derechos Humanos, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, entre otros, son las plataformas de agregación que ha financiado directamente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, en Cuba. Solo en la década del 2000, ascendían a 61,9 millones de dólares anuales los fondos norteamericanos de sostenimiento de las organizaciones para la promoción de la disidencia.

Aunque las recientes protestas sociales durante los años 2020 y 2021, tal como pasó durante las manifestaciones civiles denominadas el Maleconazo en 1994, no parecen necesariamente parte de un método de desestabilización auspiciado o pagado por la USAID, o la disidencia miamera organizada, no podemos extraer del análisis la particular intensidad con que medios corporativos de los Estados Unidos y Europa, medios de difusión de la derecha mundial y regional, enaltecieron las protestas, las tergiversaron e incluso inocularon a llamados a la violencia en las protestas contra la Revolución.

En conclusión, muchos son los métodos con los que el imperialismo ha azuzado la desestabilización política, económica y social contra la revolución cubana. Aunque es legítimo y lógico que tras largos procesos de lucha y con tantas penurias causadas por el recrudecimiento del bloqueo contra la nación, la sociedad civil sufra agotamiento y desesperación, no podemos olvidar la larga historia de promoción, financiamiento y sostenimiento de métodos tan cruentos y perversos.

Afortunadamente hay quienes aún preservan la memoria, el estoicismo y la dignidad como para resistirse a formar parte de la jauría, y defender su honor y el de la Revolución.

Jessica Pernía

