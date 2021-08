Afganistán, la catastrófica derrota de EE.UU. y sus repercusiones geopolíticas. I

Quería compartir observaciones y comentarios sobre las noticias que nos están llegando con una celeridad que en realidad ha sorprendido a todo el mundo, excepto, lo más probable, el gobierno estadounidense y su aparato de inteligencia que va a alegar, ahora, después de los hechos, que ya ellos anticipaban absolutamente todo. Pero para el resto de la humanidad es una sorpresa, no tanto que el movimiento conocido como “Talibán” - que ellos mismos no se llaman así, sino al'iimarat al'iislamia o Principado Islámico- haya triunfado, porque ya el triunfo lo adquirido hace años incluso, sino la celeridad en capturar a todo el país ...

En primer lugar, el hecho es en Asia Central y está enfocado en un solo país, Afganistán. Las repercusiones en realidad son gigantescas en todo el sistema internacional ¿Por qué?, porque no fue el triunfo del Talibán, fue el triunfo de una serie de potencias internacionales que decidieron pasarle factura a los Estados Unidos, luego de cometer uno de los errores más garrafales de su historia que es creer que iba a tener el éxito que el imperio zarista ruso y el imperio británico no tuvieron durante el siglo XIX, que la Unión Soviética no tuvo durante el siglo XX; lo único que podemos decir es que la derrota de los Estados Unidos fue más significativa y profunda que todos los otros tres jugadores de los siglos XIX y XX.

Eso es producto de que Afganistán no representa un proyecto de regime change (cambio de régimen) llana y sencillamente, como se trata de presentar por parte de ciertos analistas conservadores y pro estadounidenses, sino el tablero -y lamentablemente eso para el pueblo afgano- pero el tablero en un juego o una guerra o un conflicto geopolítico global y mundial que representa una Guerra Fría o una segunda Guerra Fría entre los Estados Unidos, por un lado, y Rusia y China por el otro; irónicamente, en este sentido, los contrincantes que enfrenta los Estados Unidos no son esos dos nada más, sino otras potencias regionales que hicieron todo lo posible para derrocar a los Estados Unidos y muy exitosamente.

Entonces, es muy importante entender que, a pesar que esto es en un conflicto local, en sus manifestaciones físicas, en realidad es uno de los eventos internacionales más importantes por las repercusiones que va a tener en el ámbito geopolítico global; particularmente, cuando todos estamos al tanto de que potencias globales como Rusia y, a menor escala, China, y potencias regionales como Pakistán e Irán, contribuyeron decisivamente en derrotar a los Estados Unidos, una derrota tan impactante y catastrófica como la que ha sufrido en los últimos años, pero que tiene su toque más amargo, su fruto más amargo el día de hoy.

Es un día muy emblemático para la política internacional, para la historia de la humanidad. Es un día en donde los procesos sociohistóricos, que por lo general no los podemos visualizar por su extensión, podemos por lo menos tocar uno de sus puntos más estratégicos cuando cambia tan drástica y rápidamente. La entrada de los líderes del Talibán al palacio presidencial en Kabul, que acaba de suceder hace poco, es uno de esos momentos que definen los procesos sociohistóricos de toda la humanidad. A pesar de que es un país de tan pocos recursos en la mitad del continente asiático, por las repercusiones geopolíticas y lo que implica. Esa es la importancia y por eso es que es muy importante cómo analizar el asunto.