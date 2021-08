Afganistán, la catastrófica derrota de EE.UU. y sus repercusiones geopolíticas II

Los Estados Unidos tienen ya un proceso desde el año 1990 de tratar de imponer un carácter unipolar al sistema internacional. Ese proyecto ya estaba enfrentando ciertas complicaciones para el año 2001, cuando se aprovechó del ataque del 11 de septiembre de ese año contra sus territorios, para efectivamente invadir a Afganistán. La mayoría de los países del mundo o apoyaron o no objetaron esta invasión producto de lo que sucedió. Amerita hacer recordar a todo el mundo, si es que se pueden recordar, cómo la gran mayoría de los países, después de la invasión estadounidense a Afganistán, sus líderes mantuvieron silencio con las masacres, la muerte de inocentes, la de civiles producto de los bombardeos y de las acciones militares estadounidenses. Todos los países excepto uno, un país en Sudamérica que acababa de estrenar nuevo nombre, la República Bolivariana de Venezuela, su presidente, comandante Hugo Chávez, hizo algo emblemático que es, en plena rueda de prensa, en plena presentación en la televisión, de mostrar las fotos de las víctimas afganas del bombardeo estadounidense. Si los estadounidenses le tenían sospecha y duda al comandante Hugo Chávez, después de hacer ese acto y el acto de cruzar la frontera para ir a ver a Sadam Husein en Irak, bueno, con esos dos actos ya era más que suficiente para declararlo enemigo mortal y la necesidad de destruir a él, al movimiento político que él encabeza, al país, a toda Suramérica si es necesario; pero nos recordamos que el primer líder de este planeta que denunció lo que estaba sucediendo en Afganistán no fueron lamentablemente los líderes árabes o los líderes musulmanes, no fue Pakistán, no fue Irán, fue el comandante Hugo Chávez Frías. Eso creo que es muy importante que la República Bolivariana de Venezuela evalué y reflexione.

El asunto es que siguió el tiempo y se empezó a evidenciar que, a pesar de lo tan increíblemente mal que fue la invasión estadounidense en Irak, la invasión estadunidense en Afganistán fue peor, mucho peor; tanto así, que el mismo movimiento político militar que fue derrocado en el año 2001 es exactamente el mismo que hoy ingresa al palacio presidencial en Kabul una vez más. Esto es un asunto impactante porque eso hace de los últimos veinte años que ahorita los estadounidenses están diciendo “bueno eso fue una pérdida de veinte años no se hizo nada”, está muy incorrecto, en esos veinte años los Estados Unidos sangró como nunca antes ha sangrado y perdió como nunca antes ha perdido y se ha debilitado en frente o de manera relativa a todas las otras potencias del sistema internacional. No es que salieron con un saldo neutral, no, el saldo es profundamente y catastróficamente negativo para los Estados Unidos, porque lamentablemente el proyecto inicial debería haber sido una invasión temporal de acuerdo a lo que ellos dicen, no es lo que yo considero, pero de acuerdo a lo que ellos mismos dijeron, el proyecto tenía que ser una invasión temporal a donde ingresan destruyen los sitios de Al Qaeda y salen. Lamentablemente, ellos no hicieron eso, ellos fueron buscando por Osama Bin Laden y la organización Al Qaeda y se fueron para quedarse y empezaron a hablar de lo que siempre hablan en Vietnam hablaron de save corazones y mentes , "salvar corazones y mentes" que era la hipocresía más grande de la historia y después repitieron el mismo error hablando de democratization y state rebulding "vamos a reconstruir el Estado", no hizo nada de eso, hizo todo lo contrario , siguieron destruyendo y destruyendo y destruyendo más; porque lamentablemente los Estados Unidos estaba más en los últimos años estaba más dirigido y más concentrada en destruir que reconstruir.

El último gran proyecto de reconstrucción exitoso que emprendió los Estados Unidos fue el Marshal Plan y eso fue dedicado para gente como ellos, los europeos, después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, es muy difícil conseguir ejemplos históricos de una reconstrucción de un Estado y una sociedad, y mucho menos en los ámbitos que ellos consideran, bueno, "inferiores", es decir, fuera de Europa. Entonces se cambió los objetivos, pero el tema de los objetivos es muy importante y hay que abordarlo ...