Afganistán, la catastrófica derrota de EE.UU. y sus repercusiones geopolíticas III

El tema de los objetivos es extremadamente importante abordar, porque en este momento los Estados Unidos y, en realidad, a lo largo de su historia, ha tenido la muy mala costumbre de reinventar los objetivos con base en los resultados. Esa es una estrategia que hace cada persona que pierde. Para negar que perdió, niega los objetivos iniciales que tenía y pretende que tiene unos mucho menos ambiciosos y mucho más sutiles, y después trata desesperadamente de argumentar que eso era lo que quería hacer. Esto va a ser un ejercicio extremadamente difícil para los Estados Unidos en la actualidad, pero de todas maneras lo van a tratar de hacer.

Parte del argumento va a ser que el objetivo de ellos era, en realidad, destruir a Al Qaeda y, bueno, ellos trataron de destruir a Al Qaeda, pero como se les escapó Osama Bin Laden, y no sabían dónde estaba Osama Bin Laden, se tuvieron que quedar en el territorio porque eventualmente lo iban a conseguir; claro, no lo consiguieron en Afganistán, irónicamente lo consiguieron en Pakistán, pero como no se puede invadir a un país que ya tiene armas nucleares, entonces desde Afganistán.

Todo el asunto del asesinato de Osama Bin Laden, que se dio en el periodo del presidente ganador del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, está todavía poco claro y poco preciso. Por lo general, cuando los Estados Unidos logra algo como eso es porque alguien les indica dónde está y bueno no tenemos todos los detalles verdaderos de cómo fue el asunto, pero fue mucho más tarde de la invasión en Afganistán. En realidad, ellos declararon como objetivo primordial derrocar a los Talibán. Los talibanes están en control completo de todo el territorio, a pocos días de que hayan salido las fuerzas estadounidenses, y su victoria es absoluta y total. Es muy probable argumentar más bien - hay evidencias que sustentan este argumento- que los Talibán hoy están mucho más fortalecidos que el día en que ellos tomaron el poder en el año 1996 en Afganistán, porque hasta líderes históricos, señores de guerra que se han dedicado a resistir a Talibán, entre ayer y anteayer se entregaron y están cooperando con los Talibán. Algo que nunca en la historia lo han hecho, cuando Talibán estaba en el poder y cuando salió del poder. Entonces es fácil decir que los Talibán hoy en día están más fortalecidos que nunca, gracias a la catastrófica derrota de los Estados Unidos.

Ahora van a haber muchos análisis en los próximos días, meses y años sobre este evento que seguramente debe reconocer como un terremoto en las relaciones internacionales y en la geopolítica global. Pero creo que es muy importante resaltar uno que nos interesa profundamente a todo observador fuera del conflicto mismo y eso es el poder para engañar y mentir que poseer los medios de comunicación, particularmente los hegemónicos. Es imposible negar que para el 99 por ciento de la población humana, la velocidad, la celeridad de la victoria de los Talibán, al entrar y capturar ya a todo el territorio y la capital, es una sorpresa, una inmensa sorpresa, pero nosotros no nos hemos detenido a preguntarnos por qué es una sorpresa para nosotros.

Todo el mundo ya sabía que los Estados Unidos estaba derrotado, supimos que los EEUU estaba derrotado en el momento que sus funcionarios, de alto o de bajo nivel, empezaron a sentarse en una mesa, enfrente de los líderes del Talibán, en Qatar, en el país de Qatar, en el Medio Oriente, que es donde empezaron las negociaciones iniciales. Desde ese momento, estamos hablando de hace varios años, ya sabíamos que Estados Unidos estaba definitivamente derrotado. Nuestra sorpresa es que apenas se han ido los soldados estadounidenses, apenas, y colapsó completamente todo y ya ellos están ocupando en la capital.

La celeridad, pero no es la celebridad nada más, sino el hecho de que estábamos esperando guerras, guerras civiles sangrientas, baños de sangre, nada de eso, esto es el proceso de retoma del poder más pacífico y menos sangriento de un movimiento guerrillero que ha tenido el poder antes, quizás en la historia moderna. Porque es que, efectivamente, no hay una guerra en Afganistán, todo eso es una mentira que hemos escuchado de que la guerra se ha intensificado y están cayendo por todos lados las capitales de las regiones. Las capitales de regiones no cayeron por guerra porque es que no hubo guerra, la guerra era entre los Talibán y los Estados Unidos; y los Estados Unidos fue derrotado y fue expulsado, no queda una guerra eso es falso de que hay una guerra civil o que había una guerra civil en Afganistán.

Efectivamente, la gran abrumadora mayoría de las fuerzas se entregaron sin pelear, entregaron lo que le quedaban de municiones, lo que le quedaban de armamento porque estaban muy pésimamente equipados, porque los Estados Unidos ya los he abandonado desde hace tiempo, porque ya no pueden aguantar el peso de gastar tanto dinero en tantas partes del mundo, algo que sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, pero aquí estamos viendo de la manera más contundente posible.

Por eso es que seguimos insistiendo en hablar de lo tan importante y estratégico que es este evento para la política internacional, más allá de quién es Talibán y qué van a hacer en Afganistán. Es quién fue derrotado y la manera en el cual fue derrotado ese actor internacional que determina la importancia estratégica de este asunto para todo el sistema internacional.