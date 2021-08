Comercio de Amor

Normalmente, cuando un niño está jugando con un juguete y ve un juguete mejor en la mano de otro niño, empieza a llorar diciendo: "lo quiero". Si le dices al niño: "no hay problema, te damos ese juguete, pero debes darle el tuyo", normalmente se niega. Y si se lo quitas por la fuerza, comienza de nuevo a llorar. A pesar de que él solo puede jugar con un juguete, sin embargo, no acepta regalarle el suyo al otro niño y quedarse con el nuevo. Esto se debe a que él carece de espíritu de comercio. El perfeccionismo del niño hace que, si le dices: "dame este juguete más pequeño, y te daré el más grande", él responda: "¿No es posible quedarme con este y que me des el otro también?".

El hombre es un ser perfeccionista. Esta cualidad lo expone a un gran daño, y eso se debe a que no comprende la filosofía de su presencia en este mundo. La filosofía y razón de nuestra presencia en el mundo son el comercio, o sea, dar algo y recibir un cambio otra cosa. Es decir, para adquirir cualquier cosa en este mundo, se debe dar algo a cambio.

El Imam Ali (p) dice: "¿sabes cómo es la vida en el mundo ?, cada bendición que se te da, te quita otra bendición. Igual que los días de la vida del hombre, por cada día que vive, se reduce un día de su edad. Dios dice: "el mundo es un lugar de comercio y yo soy el mejor comprador de tus bienes. Así que comercia solamente conmigo, porque si vendes a alguien que no sea yo, definitivamente perderás. Si te esfuerzas, hazlo por mí. ¡Sé mi siervo en la dificultad y prosperidad, y cuando estés en problemas, espera por mí! De esta forma, compraré tu paciencia en el sendero de la servidumbre de Dios al precio más alto. La gran propiedad del ser humano es su alma y, sea como sea, les será arrancada algún día, pero solo los creyentes amantes de Dios venden esta propiedad tan querida a Señor.

Dios en el Sagrado Corán narra: "Y, entre las gentes, hay quienes sacrifican su persona buscando satisfacer a Dios. Y Dios es benévolo con sus siervos. ''

La gran enseñanza del Imam Hussain (P) fue su amor al comercio. Él, con su martirio y el de sus hijos en Karbalá, le entregó todo lo que tenía a Dios. A cambio compró la sonrisa de complacencia de Dios y alcanzó la posición más elevada ante el Señor y, por eso, su nombre quedó inmortalizado en las conciencias despiertas para siempre.