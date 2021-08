Atajo De Felicidad

En este mundo, la felicidad completa es un sueño imposible, incluso los hombres más felices sufren a lo largo de su vida. El mundo es el lugar donde Dios prueba a los seres humanos y, por lo general, decidiendo lo correcto, les envía sufrimiento.

Como ya sabrán por la historia de nuestro antepasado, el profeta Adán, Dios le entregó todas las mercedes del paraíso, excepto el fruto del árbol prohibido, pero Adán comió del fruto prohibido dejándose tentar por Satanás. Este le engañó diciéndole que si comía del fruto prohibido sería inmortal y disfrutaría por siempre de todas las bendiciones del paraíso. El profeta Adán fue engañado por Satanás y expulsado del paraíso. Él, con esta caída, enseñó una gran lección a todos sus hijos. El hombre caerá cuando suspenda la prueba de ceder ante sus seres queridos.

El ser humano tiene una naturaleza perfeccionista y siempre busca lo mejor, entre tanto la religión le ha venido a enseñar que, para alcanzar lo mejor, no se debe dejar cautivar por sus pequeños deseos, ya que el mundo no es el sitio para alcanzar lo mejor, sino el de ceder y renunciar a sus deseos efímeros en aras de hacerse con lo mejor. Por eso, las verdaderas elecciones siempre van acompañadas de sufrimiento, y el hombre cae justo cuando quiere conservar todo lo que tiene.

El noble profeta dice: “quien exige algo que no ha sido creado se molesta a sí mismo y no se le dará nada.” Le preguntó al profeta: “¿Qué es lo que no ha sido creado?” Respondió: “la comodidad en el mundo”

El Día de Ashura, el Imam Husain(P) aconsejó al ejército enemigo que no renunciara al Más Allá matando a los hijos del profeta, pero ellos no le hicieron caso porque, si hacían lo que les pedía, sufrirían un gran castigo, además, Yazid les había prometido grandes recompensas que no podían ignorar.

Ellos mataron al Imam Husain(P) al día siguiente, pero no solo no obtuvieron dichas recompensas, sino que además pronto encontraron la muerte y se fueron de cabeza al infierno. Todo lo contrario ocurrió con el Imam Hussein(P), pues, si hubiera aceptado el gobierno tiránico de Yazid, podría haber vivido con prosperidad y comodidad, pero él eligió soportar un sufrimiento inimaginable por un breve periodo de tiempo y así inmortalizó su nombre y caminó por el mundo para siempre.