Afganistán, la catastrófica derrota de EE.UU. y sus repercusiones geopolíticas V

He visto unos cuantos comentarios y preguntas sobre cómo será el futuro de los Talibán y de Afganistán, eso es más difícil de determinar. Los Talibán cometieron varios errores en su gobierno de 1996 al 2001, cometieron varios errores, varios extremismos que eran contraproductivos. Le dieron más atención a temas secundarios y los temas más importantes de cualquier gobierno que siempre, siempre serán los temas económicos… no hicieron lo correcto; pero yo estaba ahorita viendo la noticia en la página Al Jeseera, en árabe, y estaba viendo la entrevista que se le estaba dando al líder, que no es el máximo líder, pero es que mandaron a ocupar el Palacio Presidencial, al lado estaba el secretario personal del ahora prófugo presidente, del ex presidente de Afganistán y cómo le están muy ordenadamente entregándole el… es un nivel de profesionalismo y un comportamiento bastante admirable y efectivamente creo que no va a haber derramamiento de sangre de ningún tipo, porque es que la victoria del Talibán es tan contundente que no es necesario, no es necesario. Mientras estoy viendo las imágenes yo me enfoco, más no en el líder que está sentado ahí, consciente de que tiene que hacer todo de la manera que le ordenaron sus superiores, sino en los jóvenes que están detrás de él, cada uno de ellos parado con su ametralladora y su ropa tradicional y cada uno con una sonrisa y la cara de juventud que ellos tienen.

Los líderes ninguno son jóvenes, pero todos esos que están con armas ahí…, y eso nos hace observar algo muy importante: en todo el planeta tierra, quizás los mejores guerreros de guerrilla en el mundo, en la actualidad, ahorita, son esos jóvenes y esos señores. Podemos acusarlos de todo tipo de crímenes, barbaridades, extremismo, violencia, ineptitud ... bueno ineptitud no ... de todo tipo de barbaridades podemos acusarlos, pero de incompetencia o de incapacidad para hacer guerra, esa es la última cosa que le podemos acusar.

Obviamente, esta gente es extremadamente competente en hacer guerra. El problema histórico es que los talentos necesarios para hacer guerra son dramáticamente diferentes a los talentos necesarios para organizar, administrar y consolidar un estado. Yo veo en los Talibán líderes y soldados brillantes y es imposible negarlo, derrotaron a los Estados Unidos y todos sus aliados y contundentemente, no más o menos, pero el problema es de dónde van a sacar conocimiento después de veinte años dedicados a hacer guerra, de dónde van a sacar conocimientos para administrar; para negociar tienen mucho tiempo haciéndolo también, pero ese el problema es, cuando ya estás en el poder no vas a negociar, vas a organizar, vas a implementar, vas a organizar, de dónde van a sacar ese talento. Yo creo que esa la incógnita más importante, qué va a hacer el Talibán para evitar ser aislados.

El gobierno miserable, del miserable eximperio británico ya está, desde ahorita, tratando de buscar apoyo para que nadie reconozca el gobierno que viene de Talibán. Gracias a Dios son irrelevantes en el sistema internacional y de poco valor, pero al mismo tiempo tenemos que esperar que efectivamente los Talibán sean conscientes y sabios para entender que ya no hay ningún país del mundo que pueda vivir por sí mismo, solo y aislado, no existe, y se va a necesitar de esa legitimidad externa, se va a necesitar de ese apoyo desde afuera.

No se puede vivir sin aliados. Creo que uno de los países que más han demostrado eso es la República Bolivariana de Venezuela que, con el ataque tan feroz que ha recibido de los Estados Unidos, sin sus aliados no hubiera resistido, no hubiera aguantado, pero lo ha hecho. Los Talibán igualmente, no hubieran ganado sin el apoyo de todos los otros países que le dieron esa victoria. Esperemos que tengan la sabiduría de entender esa misión y ponerla en práctica.