Afganistán, la catastrófica derrota de EE.UU. y sus repercusiones geopolíticas. VI

Finalmente, última observación que podemos obtener de este asunto, es que la ecuación va a cambiarse en los próximos meses en la Guerra Fría entre los Estados Unidos, por un lado, y Rusia y China, por el otro. La victoria es rusa y china, los rusos y los chinos no van a dejar que los Estados Unidos se olvide de eso; una victoria que ellos mismos no pueden declarar en lo público, obviamente, con muy buena razón. Pero la victoria también es de otros países de gran importancia. El proveedor principal de armas y de logística, y de apoyo político y de inteligencia para Talibán fue y siempre ha sido [Pakistán], todos los gobiernos de Pakistán; esto es una victoria contundente para Pakistán. ¿Cómo se le va a revertir la situación los pakistaníes, si es que se revierte? no sabemos, pero de que es una victoria de ellos, es una victoria de ellos. Irónicamente, el gobierno de Teherán es un gobierno chiíta, la población mayoritariamente es chiíta y los Talibán son un movimiento profundamente sunita, no son wahabitas, pero profundamente sunita; a pesar de eso, ellos recibieron mucho apoyo de Irán; igualmente, Irán no está en condiciones de admitir o decir absolutamente nada al respecto, pero sabemos, todos sabemos que todos los países que tienen un interés contribuyeron, no tanto a que los Talibán ganen, sino a derrotar a los Estados Unidos, una derrota catastrófica , y eso es muy importante tomarlo en consideración.

Uno de los otros temas que es bastante importante de abordar es la relación que existe, que se desarrolla, entre la potencia invasora y los clientes en el terreno, después de un proyecto de regime change. Ya lo vimos en Vietnam, pero aquí está mucho más alteradas las cosas. Los agentes y los representantes, y los títeres de los estadounidenses en el sur de Vietnam, en realidad llegaron en un momento a tener un poquitico de independencia, tanto así, que el entonces presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, ordenó el asesinato de sus propios títeres en un golpe de estado que fue ejecutado por los nuevos agentes; y fue reemplazado y borrado. A último momento, los helicópteros saliendo de la embajada, nosotros conocemos las imágenes icónicas, hoy en día están circulando porque el mismo helicóptero saliendo de otra embajada sacando a gringos del país que ellos invadieron. Esto es otro capítulo que nos ayuda a explorar y estudiar la naturaleza entre el cliente y el parásito que ellos imponen en cualquier territorio.

Esto es un estudio que se tiene que hacer desde los países del sur, desde Rusia y desde China, porque nunca, nunca, nunca jamás en la vida se van a explorar estos temas en los centros académicos occidentales, nunca jamás, tenemos que entender eso. Esto es una investigación para nosotros, es un estudio que nosotros, los pueblos del sur, tenemos que hacer; o Rusia y China, que les interesan aún más todavía. Pero aquí tenemos más que suficiente material, pero esto va a perjudicar tanto los esfuerzos a futuros, de seguir con la misma práctica para los Estados Unidos, que obviamente ellos nunca lo van a hacer ni mucho menos propagar.

Está claro que es una relación asimétrica y bastante destructiva de un lado hacia el otro y el factor de que cuando, efectivamente, no pueden resistir abandonan y abandonan de manera catastrófica, catastrófica. La huida del presidente afgano, bueno, que lo llamaban “presidente de Afganistán” y la entrega es simbólica de los últimos años en los Estados Unidos, asistemáticamente ha debilitado a su propio parásito, que ha insertado en esa sociedad; entonces, eso es un tema de urgente exploración porque es lo que hay que prepararle para futuros parásitos que confían en un proyecto que venden los gringos para el regime change.

El instrumento de propaganda de los Estados Unidos es muy poderoso, ahí tenemos la prueba, todos estamos sorprendidos de lo que ha sucedido en Afganistán, y que todavía desesperadamente tratan de venderlo como una guerra civil, donde aceleradamente han ganado a Afganistán, mentira, todo eso es una mentira, no es una guerra civil. En las últimas semanas, Talibán simplemente fue a llenar los espacios vacíos, porque el cuerpo descompuesto de los parásitos que crearon y dejaron los Estados Unidos es lo único que quedó. Quién va a hacer guerra con un cuerpo muerto, quién va a seguir luchando contra un cuerpo muerto. Ahí no hubo guerra, las implicaciones de eso son de inmensa importancia y es muy importante abrir investigaciones y evaluaciones sobre esos temas; pero se tiene que hacer desde los países del sur, porque los gringos, ni en mil millones de años van a permitir…, y claro con la inmensa libertad de expresión que ellos tienen allá, más nunca, tengamos eso bastante claro.