El Magnetismo del Imam Husain (P)

Los imanes atraen partículas de hierro dondequiera que estén. Si se pasa un poco de algodón por un imán, este no atraerá el algodón, pero si colocamos un poco de viruta de hierro en el interior del algodón, en ese caso el algodón se verá atraído hacia el imán y se pegará al hierro. Como vemos, el algodón no es en sí atraído, pero lo son las virutas de hierro, ya que son del mismo material que el imán.

El pecado es como el imán y el alimento “haram” (prohibido) es como partícula de hierro. Cuando el ser humano no tiene comida prohibida en su cuerpo, puede evitar los pecados y protegerse, pero, cuando come un alimento “haram”, los pecados se le adhieren cuando pasa por ellos. Esta es la propiedad interior del alimento “haram”, es decir, un alimento que ha sido preparado con dinero mal adquirido e ilícito (“haram”).

En el día de Ashura, cuando los enemigos cercaron al Imam Husain (la paz sea con él), este les pidió que mantuvieran silencio y escucharan sus palabras, pero ellos continuaron haciendo ruido. En ese momento, el Imam Husain (P) se dirigió a ellos diciendo:

“¡Ay, de ustedes! ¡¿Por qué no permanecen en silencio para escucharme?! ¿Han generado ruido y provocado controversia para no escuchar mis palabras? Si me escuchan, los guiaré, pero, si no me escuchan, todos caerán en el pecado. Les han ofrecido recompensas para luchar contra mí. ‘Sus estómagos ahora están llenos de “haram”’, porque han comido un alimento “haram”, no entienden nada y no prestan atención al guía de Dios.”

Por lo contrario, el ser humano se ve llamado a las buenas acciones cuando come un alimento “halal” (permitido) y ningún pecado puede atraerlo. Solo se siente atraído por fuerzas magnéticas buenas. Ayuda a quien necesita su apoyo, da limosna a los pobres, va a la mezquita cuando llega la hora del rezo y, en todo caso, reza a primera hora.

Alguien que ha comido un alimento “halal”, incluso no siendo musulmán, responderá afirmativamente a la solicitud del Ahlul Bait del Profeta (la paz sea con él). Como ocurrió con Wahab, un cristiano que se había casado hacía poco, pero, viéndose atraído por el magnetismo del Imam Husain (P), le dijo a su esposa: “Voy, porque me ha llamado el compendio de toda la bondad y la belleza. El hijo del Profeta ha solicitado mi ayuda. Le voy a acompañar para tener un destino feliz”.

La batalla de Ashura demostró que, incluso los no musulmanes libres, se vieron atraídos por el magnetismo espiritual del Imam Husain, y Husain es el mar de amor al que finalmente se unirán todas las gotas puras.