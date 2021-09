Las Oscuras Cartas de EEUU Para Afganistán

Pese a que se habla mucho de la confusión creada en Afganistán tras la retirada de Estados Unidos de ese país, se debe considerar que dicha retirada se llevó a cabo de forma que ni un solo soldado estadounidense, ni uno de sus colaboradores resultaron heridos, y los talibanes capturaron todo Afganistán en solo 11 días sin enfrentamientos de importancia ni derramamiento de sangre.

Si usted se monta en un coche y desea viajar por todo Afganistán, definitivamente, aunque nadie le detenga, necesita más de 11 días para poder recorrer todo el país. Nadie, en realidad, cree que los estadounidenses sean tan ingenuos o tan estúpidos como para dejar Afganistán así. Algunos creen que suscribieron acuerdos entre bastidores con los talibanes en Doha y que no les han faltado razones de peso para allanar el camino de la presencia oficial de los talibanes en Catar en los últimos años. Algunos otros consideran que los políticos estadounidenses insisten en que continuar luchando en lugar de los afganos no beneficia a los Estados Unidos.

Sin embargo, la presencia de Estados Unidos en Afganistán tenía su razón de ser, pues un Afganistán tranquilo y el resto de la región segura no es, naturalmente, lo que quieren los estadounidenses. Los intereses de Estados Unidos dependen de que Afganistán permanezca inseguro, lo que, de hecho, también desestabiliza a toda la región. China, Rusia e Irán, en su opinión, no deben contar con estabilidad. Los servicios de seguridad estadounidenses, dada su presencia en Afganistán, ciertamente sabían mejor que nadie cómo era la situación interna en Afganistán. Y habría que considerar que, según todas las evaluaciones económicas, si China sigue creciendo como lo hace actualmente, para 2030 la economía china superará con mucho a la economía de Estados Unidos, y Estados Unidos ya no será la superpotencia económica mundial.

¿Saben qué quiere decir esto?

El poder estadounidense no se asienta en su poder militar sino en su poder económico. Por ejemplo, hoy Estados Unidos está en guerra con Irán, pero en esta contienda no se ha disparado una sola bala contra Irán. A pesar de que, según la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad, Irán ya no está sujeto a las sanciones internacionales, Estados Unidos, que es una superpotencia económica, sigue manteniendo sus sanciones contra Irán y también impone sanciones secundarias a cualquier país, empresa o institución financiera que interactúe con Irán, por ello nadie se atreve a negociar con Irán. Estados Unidos aplica la misma política a otros muchos países del mundo.

¿Recuerda la antigua Unión Soviética?

Estados Unidos no disparó ni una sola bala directamente contra los soviéticos, sino que lanzó una agresiva guerra económica para provocar el colapso de la Unión Soviética.

Este poder de Estados Unidos se deriva de su poder económico, y si este poder económico desaparece, no solo perderá su posición en el mundo, sino que incluso existe la posibilidad de que los propios Estados Unidos colapsen. Actualmente, muchos Estados estadounidenses de altos ingresos no están satisfechos con pagar impuestos en lugar de otros Estados más pobres y quieren abandonar la unión.

Si el poder económico de Estados Unidos se debilita, entonces el poder de los separatistas aumentará y muchos Estados no estarán dispuestos a pagar la deuda multimillonaria del gobierno federal.

Ahora, ¿Qué tiene esto que ver con Afganistán?

Actualmente muchos esperan que Afganistán, después de más de 40 años de guerra y derramamiento de sangre, halle la paz y se convierta en un país pacífico y estable. Obviamente, esta situación sería muy beneficiosa para los vecinos de Afganistán, especialmente para Irán y China. Afganistán es uno de los mercados comerciales más importantes de Irán, y si el país disfruta de estabilidad y seguridad, Irán y China definitivamente intentarán establecer conexiones terrestres a través de Afganistán.

Pero esta cuestión requiere que todas las organizaciones y grupos políticos de Afganistán opten por la paz y establezcan una especie de reconciliación pública. En el momento de redactar este informe, los talibanes han afirmado que buscan la reconciliación, pero han establecido varias precondiciones, lo cual es natural, ya que actualmente ostentan el poder. Pero cualquiera que conozca Afganistán sabe que posiblemente no sea un poder duradero, ya que los jóvenes afganos se han familiarizado con una forma de vida diferente en los últimos 20 años, una forma de vida en desacuerdo con la visión de los talibanes, y es poco probable que la mayoría de los afganos estén dispuestos a aceptar sus condiciones. En tales circunstancias, es previsible que aumenten los desafectos y las rebeliones y, al parecer, los estadounidenses esperan exactamente eso. Es decir que, con el paso del tiempo, Afganistán se vea inmerso en el conflicto y estalle una guerra civil. En ese caso, los estadounidenses apoyarían a las distintas facciones para volver a prender el fuego de la guerra en Afganistán.

En tal situación, muchos grupos podrían participar en el conflicto y, como es natural, si Afganistán retorna a la inseguridad, su vecindario también se volverá inseguro, porque los grupos terroristas operarían con mayor facilidad. Estados Unidos también aprovechará la oportunidad de fortalecer a los grupos de oposición chinos, especialmente a los uigures, para que perpetren operaciones terroristas en territorio chino a través de la estrecha frontera entre Afganistán y China.

No necesitan iniciar una guerra

Tan pronto como la situación se vuelva insegura y el Gobierno chino se vea obligado a reaccionar, les bastará con encontrar una excusa para boicotear la economía china valiéndose de la comunidad internacional e impedir así que su economía siga creciendo.

Por supuesto, además del tema de Uigur, definitivamente pondrá en jaque el tema de Taiwán, Hong Kong, etc. Por otra parte, si Afganistán es inestable, facilitará la presencia de grupos terroristas opuestos al Gobierno ruso. Está claro que actualmente existe una franja de salvaguardia formada por Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kazajstán, pero, en cualquier caso, estos terroristas saben hallar el camino y solo necesitan una base para entrenar y apoyar a sus fuerzas. Conviene señalar que Estados Unidos no necesita ocupar militarmente Rusia o China, si su seguridad está en peligro, será más que suficiente.

Lo mismo ocurre con Irán

Activando a los grupos de oposición iraníes en territorio afgano, podrán penetrar en Irán y, una vez infiltrados en este país, cometer actos terroristas, como asesinar a figuras destacadas o bombardear centros claves, y eso es suficiente para Estados Unidos.

Obviamente, de mantenerse la presencia estadounidense en Afganistán, Estados Unidos no habría podido propiciar tal situación. Así pues, para que los planes estadounidenses se materialicen, sus fuerzas militares debían salir de Afganistán y permitir que el país se desintegre.