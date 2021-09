Medios de Comunicación "Entre Pandemia y Guerra" Parte I

Ciertamente, los Medios de Comunicación han sido y serán un arma informativa, pero ¿de que manera informan? ¿Difunden la verdad o la mentira? Y es que definitivamente no podemos llamar “periodismo informativo” a la tarea de aquellos profesionales del área, que decidieron tratar al Código Ética del Periodismo como un pedazo de papel toalet luego de ser usado, irrespetando a la verdad como esencial doctrina de esta amplia y hermosa profesión, cuando se trata de difundir información que cambia al mundo, aportando valiosos elementos humanistas capaces de promover la toma de consciencia que se verá reflejada en la movilización de masas contra poderosos que creen ser dueños del mundo y para conseguir aun mas poder, plantean esquemas de dominación y opresión a pueblos vulnerables que osen estar en su contra, defendiendo su soberanía y libertad.

En tal sentido, y como se ha querido imponer la mentira ante la verdad, burlando hasta las enseñanzas sagradas del profeta Jesús (P): “Yo soy el camino, la VERDAD y la vida, y citando como siempre la frase inmortal del admirado y muy certero escritor Eduardo Galeano: El mundo al revés, un libro que por supuesto, por las razones consabidas no puede faltar en nuestro diario transitar, en este contexto histórico desde hace dos siglos; no es para nada errado decir que existen dos bandos en el periodismo, el que difunde masivamente la mentira y el que lucha por la verdad a toda costa, muchos son martirizados cumpliendo su gloriosa labor. Entonces ¿Cómo llamarle profesional del periodismo, a quien informa la mentira como verdad, silenciando u ocultando a esta última, con diabólica alevosía? Realmente es una vergüenza que a ese “profesional” solo lo avale un titulo o credencial para ejercer un sub periodismo basura.

Lamentablemente, los lideres de ese periodismo basura, continúan siendo los más financiados y seguidos, Medios de Comunicación, los cuales se insertaron como un ship irremplazable en las mentes de los usuarios receptores. Parte importante de este conglomerado, por citar solo algunos de los más famosos a nivel mundial son: Washington Post, The Guardian, Cadena de noticias Fox, CNN, entre los más experimentados en establecer campañas de disuasión, noticias falsas (fake news) y peor aun apoyar guerras entre naciones, aplicando desde la técnica de la semiótica hasta la redacción de artículos que, al leerlos desde el titulo, se puede apreciar el mensaje oculto o entre líneas que expresan. Afortunadamente, y gracias a Dios, existen otros medios, cuyo nivel de audiencia ha aumentado y que representan una verdadera alternativa para encontrar la verdad, permitiendo investigarla a profundidad y así, acrecentar la esperanza de ver luz al final del túnel, impulsando a que los usuarios puedan contrarrestar las noticias falsas con suma autoridad, lo único que se debe hacer es dedicar, al menos una o dos horas a leer, ver y escuchar la transmisión de información en estos medios, incluso acechados en muchas ocasiones, por poderosos movimientos contrarios intentando acallarlos por enturbiar sus intereses de dominación. Estos medios internacionales, entre los más conocidos son: Hispan TV (Canal de Noticias iraní, sede principal Teherán – Irán, en español, para Latinoamérica), RT Noticias (Canal de Noticias Ruso, sede principal Moscu – Rusia, en español, para Latinoamérica), Telesur (Canal de Noticias de Sur América, sede principal Caracas – Venezuela).

Sin embargo, es absolutamente necesario la creación de medios de comunicación alternativos que apoyen y ayuden a los medios internacionales en pro de hacer ver al mundo, que piensan los pueblos, a difundir la verdad, a favor de los más vulnerables. Estos medios deben desarrollarse dentro de los organismos o movimientos populares, culturales o que pertenezcan a un partido que luche por causas justas para el pueblo, y en las comunidades de la cada nación. Es importante destacar que la actual situación de pandemia mundial Covid 19, a pesar de las de miles de muertes ocasionadas, irónicamente ha logrado la humildad, de millones de personas en el mundo, imponiéndose el humanismo, el darnos cuenta que todos por igual, ricos, pobres, modelos, artistas, bellos y no tan bellos, reyes políticos, malos y buenos, podemos enfermar y morir en cuestión de días, pero sobre todo, dio un nuevo giro de cabeza y de toma de consciencia, hasta sentir vergüenza de sí mismos, cuando mientras nos quejamos, simplemente por el fastido de usar un tapaboca, decenas de niños están siendo bombardeados en sus casas y escuelas, personas son golpeadas y quemadas hasta morir solo porque luchan para que le sean respetados sus derechos, esto sucede al otro lado del mundo, en el medio oriente específicamente en el país de Yemen, por ejemplo, y lo peor, como guinda del pastel es que, los grandes medios que pudieran generar un cambio radical para el cese de estas masacres, a través de difundirlas masivamente y así establecer presión en los organismos internacionales de DDHH, por el contrario las ocultan con diabólica alevosía, y es que esos miserables, al igual que la ONU, se han vendido fielmente a los poderosos financistas de esta guerra, como son: reinado de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos he Israel.

Por supuesto que, la misma situación de silencio y burla por parte de los medios, la vivimos en Latinoamérica, incluso con la situación de pandemia, escondiendo los innumerables casos de contagiados por Covid19 sucedidos en los países como Perú, Ecuador y Colombia donde la gente no es atendida en los centros médicos por no tener el dinero para pagar una prueba diagnostico PCR, por ejemplo en Ecuador, esto conllevo a una situación de emergencia critica, por demás dolorosa, ya que debido a la falta de control medico, la gente empezó a morir en las calles, y para lo único que sirvieron estos medios es para mostrar imágenes amarillistas, y para mas vergüenza, la mayoría de esas imágenes fueron videos grabados por gente cercana a los sucesos, de cómo caían las personas al suelo, ya que los periodistas no se encontraban en el lugar de los hechos, y luego estas personas eran quemadas en el mismo lugar, porque el servicio funerario no se atrevía a manipular a los cadáveres, precisamente por falta de información que debía ser suministrada por las autoridades de gobierno, pero que a este tampoco le importo su pueblo, en absoluto preocupándose en cuidar sus propias vidas, de hecho el presidente ecuatoriano Lenin Moreno huyo a la Patagonia para cuidarse del virus, dejando al pueblo prácticamente solo, sobre todo el pueblo mas pobre, sin ayuda humanitaria, sin al menos una palabra de esperanza . Los medios no informaban la verdad ante la dantesca situación, acerca de los centenares de fallecidos, mentían acerca de las cifras, orden del propio presidente, se avocaron solo a las escenas de muerte y no a investigar las medidas para solventar la situación que debía tomar el gobierno y el por qué no se estaban cumpliendo, mucho menos a realizar criticas o un trabajo periodístico esencial, cuya difusión funcionaría como denuncia, para así lograr presión mundial al gobierno ecuatoriano, a través de organismos internacionales de DDHH con el fin de tomar las medidas rápidamente. Situación parecida ocurrió en Bolivia, sin obviar que antes de la pandemia, a finales del 2019, ambos países enfrentaban problemas políticos y sociales, lo que desemboco protestas de la mayoría del pueblo molesto, en las calles. Por el lado ecuatoriano, la exigencia de reivindicación de sus derechos, debido a las medidas de austeridad impuestas por Moreno, como por ejemplo: la eliminación de subsidios a los combustibles, incremento a las tarifas de transporte urbano y reducción del salario a los trabajadores. La presencia permanente del pueblo protestando en las calles desato acontecimientos violentos provenientes de los policías cuya orden emanada por el propio presidente, fue eran someter brutalmente al pueblo o asesinarlo, sucediendo ambos casos. Ante esto, los famosos medios internacionales no aparecían, el pueblo no contó con la participación de estos para que el mundo se enterase de la verdad, solo algunos medios como Telesur y alternativos comunitarios, mostraron las escenas en tiempo real de lo que estaba aconteciendo, no asi los medios nacionales que brillaron por su ausencia. El pueblo llego a manifestar sentirse solo ante tal gravedad y realmente no estaba en lo cierto.

Lic. Mónica M. Gallardo M.