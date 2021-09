El problema histórico de las generaciones en José Ortega y Gasset y Manuel González Prada

Islamaldia - Con mucho temor pensé que estaba en un lugar muy peligroso, escuche que Irak era un lugar inseguro, pero una melodía del luto triste, fue cambiando mi ser, pensé que me habían robado los zapatos, y con pena me dormí, al despertar, vi mis zapatos reparados sobre mi mochila, y mis pies que estaban lastimados se encontraban vendados, un niño y varias personas que no conocía y tenían otro idioma, me atendieron con mucho cariño y amabilidad, y solo entendía un nombre que era Husain, al continuar el trayecto mi corazón grabo ese nombre y esperaba ansioso poder conocerlo en un lugar llamado Karbala...