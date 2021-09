Situación de las Prisioneras Palestinas

En la actualidad, unos 4850 palestinos se encuentran presos en cárceles israelíes, incluidos y 225 adolescentes y 41 mujeres.

La Organización Mundial para la Liberación de Palestina emitió un comunicado el 8 de marzo de 2021 con ocasión del Día Internacional de la Mujer, denunciando que todo el mundo celebra el 8 de marzo como el Día de la Mujer, mientras que los funcionarios sionistas mantienen presas a mujer inocentes, incluidas 11 madres.

Tras hacer hincapié en que el régimen sionista ha detenido y hecho presas a mujeres palestinas desde el comienzo de la Intifada palestina, la organización precisó: "Israel ha capturado a más de 16 000 palestinos desde 1948".

Según el comunicado de la Organización para la Liberación de Palestina, Israel trata a las mujeres palestinas presas de forma inhumana, lo que incluye negligencias médicas y tortura física y psicológica e, incluso, de vez en cuando, las hacen objeto de ataques salvajes, como por ejemplo, insultos, agresiones físicas, amenazas constantes y privación de contactos familiares, fuertes multas y exclusión de la educación.

El comunicado agrega: "las cámaras de circuito cerrado de televisión instaladas en las cárceles sionistas restringen los movimientos de las prisioneras palestinas y violan su privacidad, las instalaciones sanitarias de las cárceles de mujeres están deterioradas y muchos de los alimentos que sirven a las presas han expirado de fecha. Desde el inicio del brote de Covid-19 y el aumento del número de enfermos entre los presos, la administración de los centros de detención del régimen sionista ha mantenido a los presos en ínfimas condiciones higiénicas y sin acceso a los desinfectantes.

Al final de su declaración, la Organización para la Liberación de Palestina demandó a las organizaciones de derechos humanos y defensores de los derechos de las mujeres que atiendan la difícil situación en la que se encuentran las mujeres palestinas en las cárceles del régimen israelí y que intenten conseguir su liberación.

En este sentido, Amani Sarahneh, portavoz de prensa del Club de Prisioneros Palestinos, condenó que el ocupador régimen sionista viola los derechos de las prisioneras palestinas y las deshonra deliberadamente.

Amani Sarahneh enfatizó que esta violación de derechos siempre ha estado ahí, pero, desde el brote de la epidemia de coronavirus, se ha extremado.

Además de lo mencionado, las mujeres palestinas que han salido de prisión, denuncian que las presas sufren acoso sexual en las cárceles israelíes.

Declaraciones de las mujeres palestinas liberadas de las cárceles sionistas

Dina al-Karami, una mujer palestina de 41 años que estuvo presa 16 meses en una cárcel israelí, relata la desgarradora historia de acoso sexual que sufrió durante el tiempo que permaneció entre rejas.

Cuando le contaba a la agencia de noticias turca Anatolia las sesiones nocturnas de interrogatorio de los agentes de inteligencia israelíes, que eran todos hombres, no dejaba de temblar. Dijo que en todo momento, durante dichos interrogatorios, fue humillada y sometida a un severo acoso sexual.

Según Dina Al-Karami, sufrió abusos sexuales durante dos días mientras se encontraba el centro de detención sionista "Ascalón".

"Cuando me negué a quitarme la ropa, el guardia de la prisión me agredió, me rasgó los pantalones y me sometió a un cacheo corporal vergonzoso", dijo la presa palestina.

La mujer palestina fue arrestada en julio de 2018 por las fuerzas israelíes en su casa de la ciudad de Hebrón en el sur de Cisjordania. La condenaron a 16 meses de prisión, acusada de participar en actividades sociales junto con otras seis mujeres palestinas.

"Los insultos verbales de signo sexual en las cárceles israelíes forman parte de la política de humillación y tortura, especialmente contra las mujeres y los niños", explica a la agencia Anatolia Sahar Francis, directora de Addameer, una oenegé de derechos humanos que trabaja para apoyar a los presos y detenidos

Según ella, los funcionarios israelíes utilizan el acoso sexual como una herramienta para presionar a las presas y detenidas palestinas, especialmente durante los interrogatorios.

La declaración de Dina al-Karami sobre el comportamiento atroz en las cárceles israelíes se produjo después de que, en 2010, el ejército del régimen sionista hiciera mártir a su esposo Neshat al-Karami.

Al-Karami dijo que ocho días después de su arresto y traslado a la prisión de Ascalón perdió el conocimiento y se desmayó en repetidas ocasiones.

La presa palestina, que era la esposa de un mártir, denuncia que, durante las sesiones nocturnas de interrogatorio en la prisión, el guardia, mientras permanecía con las manos atadas a la espalda, le mostraba fotos repugnantes de sí mismo.

Otra presa palestina de menos de 40 años que desea permanecer en el anonimato le dijo a la agencia Anatolia que había sido acosada sexualmente por agentes y fuerzas israelíes.

Según esa mujer palestina, tras su arresto en Ramallah y durante su traslado a un centro de detención en la Jerusalén ocupada, sufrió acoso sexual de parte de soldado israelíes. Asimismo, afirmó que los agentes sionistas la colocaron junto a un criminal judío en un automóvil que transportaba a presos y detenidos, y que el susodicho abusó sexualmente de ella.

Según la prisionera palestina, sus gritos de auxilio pidiendo ayuda a los guardias y a los agentes israelíes de la prisión no surtieron efecto, y el criminal sionista la sometió a un abuso tan repugnante que es imposible expresar con palabras.

Hamás expresa preocupación por la situación de las presas palestinas en las cárceles israelíes

Hazem Qassem, portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (Hamás), confirmó, asimismo, la difícil situación de las presas palestinas en las cárceles israelíes: "Las presas palestinas sufren tortura y represión a manos de los soldados israelíes en las cárceles del régimen sionista".

Qassem agregó: "El régimen sionista reprime de la peor forma posible a las presas palestinas sin tener en consideración sus condiciones especiales. Los sionistas han reprimido de formas inusitadas a las mujeres palestinas”.

El portavoz de Hamás también recordó que el régimen sionista viola el derecho internacional en su totalidad al comportarse de dicha forma con las mujeres palestinas, especialmente con las presas, y da la espalda a los principios humanos más evidentes.

La actual situación de los palestinos y los innumerables crímenes cometidos por los sionistas contra ellos demuestran que la comunidad internacional ha mantenido silencio ante dichos crímenes, un silencio que, de hecho, ha vuelto más atrevidos y brutales a los sionistas.

Por supuesto, no debe olvidarse que el pueblo palestino, pese a todas estas dificultades y crímenes, sigue resistiendo y no ha retrocedido ni un ápice en sus ideales, que no son otros sino liberar su patria de la ocupación sionista.