Medios de Comunicación "Entre Pandemia y Guerra" Parte II

Así mismo Bolivia, durante el tiempo en que Ecuador tuvo los conflictos, esta otra nación también sufría acontecimientos parecidos, debido al Golpe de Estado contra el Presidente Evo Morales, con el mismo esquema de violencia extrema, vinculado al gobierno de facto de Janine Añez, reprimiendo al pueblo boliviano que en las calles llevo a cabo contundentes protestas en contra del golpe a su presidente. En esta oportunidad el descaro de la prensa fue espontaneo, medios nacionales al momento de entrevistar al pueblo en la calle, con el chip ya insertado en su mente de que el presidente Morales había huido del país, y esperando que a quienes entrevistasen les respondieran amargadamente en contra de Evo, les preguntaban que opinaban acerca de la huida del presidente, cuando recibían la firme respuesta de que él no había huido, no dejaban al entrevistado decir “es un Golpe de Estado” y delante de la cámara, aun en vivo le apartaban el micrófono a la persona con visible molestia y sin respeto alguno, de ello es testigo mi persona y muchos televidentes en el mundo. Claro que se debe acotar, la presencia en Bolivia de algunos medios internacionales dispuestos a mostrar la verdad, pero la señora golpista Janine Añez, ordenó no permitirles realizar su trabajo, sumado a que también ordeno su expulsión del país, en cambio, a los otros medios nacionales que maltrataron al pueblo con su actitud poco profesional a ellos si les aplaudió; aquí podeos ver la compra de consciencia y la disposición de venderla de estos mercenarios del periodismo.

Particularmente en Venezuela, sucedió casi lo insólito y digo casi, debido al descaro que todavía existen en cúpulas contra revolucionarias, abogando por la estupidez de un pueblo que hace mas de 20 años comenzó a tomar conciencia de manera progresiva, sobre la marcha de acontecimientos y situaciones de suma importancia, donde el participante protagónico es el pueblo, de hecho constituye un poder “El Poder Popular”, nunca antes logrado, adormeciendo el clamor y conciencia social revolucionaria que una vez fue y regresó después de tantos años, gracias a Comandante Chávez que con constancia, verdad y humildad despertó al pueblo, dejando un legado irrenunciable, precisamente por decir y defender la verdad, esto hizo que también lo bautizáramos como el primer comunicador social de la patria. Por lo tanto, no es raro el proceder de los medios nacionales privados e internacionales, totalmente reaccionarios a difundir la verdad sobre los grandes logros de la Revolución Bolivariana. Uno de los ejemplos más notables entre tantos desde la llegada de Chávez al poder, fueron los relevantes eventos ocurridos, luego de la llegada de la Pandemia Covid19. Primeramente, el Gobierno Nacional liderado por el presidente Nicolás Maduro tomo las mejores y correctas medidas que puede tomar Nación alguna para enfrentar esta situación de emergencia y que esas otras naciones no lo hicieron tan bien, colocando a Venezuela en el primer lugar de admiración mundial en lo que se refiere al cuidado y prevención de la enfermedad, generando una campaña exhaustiva que llevada a la acción disciplinada logro la atención, toma de conciencia y obediencia voluntaria del pueblo venezolano, aunado a esto, el presidente determinó habilitar, de inmediato los vuelos humanitarios, totalmente gratuitos, para traer de vuelta a todos los connacionales que estaban siendo discriminados en el extranjero y mas por haber contraído el virus ( Covid19), caso contrario sucedido en los gobiernos de otros países que se rehusaron a recibirlos lo cual provoco que muchos de ellos fallecieron fuera de su país y en total abandono por no tener suficiente dinero, ni menos un seguro medico. En vista de esta situación, el modelo articulado a seguir en el que se convirtió Venezuela, dejando en evidencia la incompetencia presentada, en el combate contra el virus, por países como por ejemplo EEUU, causo reacciones positivas en la población mundial, pero los medios que tan solo días atrás, difundían fake news e irrespeto contra el presidente Maduro, esta vez callaban como si se hubiesen cerrado para Venezuela, permitiendo con esto que a través de las redes se transmitiera, primero que se estaba exagerando, que aquí no había llegado el virus, que todo era para alarmar a la gente, y que lo que buscaba el gobierno era quedar bien ante los ojos de la Comunidad Internacional, luego se decía que habían mas contagiados de las estadísticas presentadas y que el gobierno escondía cifras, pero antes de pandemia, hace dos años cuando se frustro el intento de magnicidio contra el presidente Maduro, comenzaron a difundir que todo había sido un montaje del gobierno y aun lo mantienen, al igual que con el intento de invasión de mercenarios estadounidenses, capturados por poder popular representado en el glorioso pueblo de Chuao.

También puede leer: El Neocolonialismo en Latinoamérica

Debido a esta miserable acción de los medios de comunicación nacionales privados, se produce un espiral de caos por la publicación de noticias falsas a través de las redes sociales, porque no existe un bloque informativo de la verdad para contrarrestar, la desinformación de aquellos que han adoptado como trabajo sucio de todos los días, transmitir masivamente fake news. Los medios Nacionales que tratan en lo posible, e incansablemente de frenar este atentado a la información veraz, son: Venezolana de Televisión (VTV) tanto en televisión como en sus redes sociales, a este trabajo se suma el trabajo de programas de comunicación alternativa como son: Zurda Konducta (ZK), Política y Timbal, La Hojilla, Con El Mazo Dando. Por el lado Internacional, el apoyo firme a defender la verdad de Venezuela proviene de los medios: Telesur, RT, e Hispan TV. Por lo tanto, se hace necesario el crear mas espacios alternativos para difundir masiva y constantemente la verdad, desde radios comunitarias como la Otra TV conducida por Oswaldo (Mango ZK), Comuni Calle encargados de informar a través de la pintura en murales, perifoneo en las comunidades y a través de eventos culturales; algunas personas que participan en esta tarea, no son periodistas, sino que desean luchar espontáneamente en defensa de la verdad, también algunos de estos espacios alternativos funcionan en comunidades como el 23 de Enero, pero realmente es vital abarcar mas espacios, ya que la guerra mediática de la contra revolución es muy dura y no se detiene nunca, por esta razón se debe contrarrestar a cada minuto.

Cabe señalar y es de gran importancia, que los movimientos Sociales también se unen en la Defensa Sagrada de la Verdad y la Justicia en Venezuela y el mundo entero, por ejemplo el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, cuenta con un espacio alternativo de redacción, edición y distribución del periódico 4F, igualmente existen periódicos comunitarios en varios estados del país como por ejemplo el periódico COMUNIDAD de San Carlos, Edo- Cojedes, con su lema “No flojear, No mentir, No robar” ha logrado muchos seguidores fuera y dentro del estado, por su gran calidad y distribución gratuita. Al mismo tiempo, Internacionalmente los innumerables movimientos sociales organizados en el mundo, los cuales luchan por defender la verdad y la justicia contra regímenes opresores que sin sentido o de manera ilógica declaran guerras a naciones, como lo he mencionado al principio, solo por no querer dejarse doblegar a sus intereses invasores, ni que les sea usurpada su soberanía y libertad. Estos organismos en resistencia, han creado sus propios mecanismos de difusión de información sobre la situación de conflicto que viven y que los medios silencian por venderse a los grandes intereses mundiales de los poderosos, quienes pagan muy bien el trabajo sucio para destruir las luchas sociales que desenmascaran a los gobiernos capitalistas, opresores y asesinos de: EEUU, países de la UE, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Dichos medios, vendidos a la nefasta trayectoria de masacre histórica de estos países, por expoliar los territorios, recursos naturales, patrimonios culturales y hasta quitarles la identidad a los pueblos, obligándoles a no seguir su propia creencia religiosa, tal es el caso de la comunidad musulmana que, en naciones como por ejemplo: Yemen, Nigeria (solo por citar algunas) están siendo asesinados en las calles, son quemados vivos, niños, jóvenes, adultos y mayores, por adoptar pacíficamente la religión musulmana, lo cual sucede mientras existe la presencia e infiltración de la coalición Arabia Saudita-Israel-EEUU. El horror demoniaco de estos abominables asesinatos y masacres no son difundidos, al contrario son ocultados y silenciados por los grandes medios internacionales.

A continuación se presentan algunos de los más importantes grupos sociales en resistencia que son luchadores por la justica en el reconocimiento de sus derechos a ser pueblos libres de opresión:

· Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda MRNI, Movimiento Al Socialismo MAS, Indígenas y Campesinos de Bolivia.

· Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile MIR y Juventud Rebelde.

· Movimiento Indígena y Revolución Ciudadana de Ecuador.

· Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina HAMAS

· Frente Popular para la Liberación Palestina FPLP.

· Organización para la Liberación de Palestina OLP.

· Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV.

· Movimiento Tendencias Unificadas Para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada de Venezuela TUPAMARO.

Otras alternativas de información veraz, comprobable en documentos, videos e imágenes obtenidas desde fuentes fidedignas, son difundidas por movimientos de periodismo alternativo en resistencia, a través de diferentes plataformas Web y redes sociales, como por ejemplo Twitter, donde se pueden transmitir micros informativos, es posible realizarlo por esta vía aunque muchas veces los miembros de esta compañía, en complicidad con los poderosos medios vendidos a gobiernos fascistas y empresarios capitalistas, bloquean las cuentas de dirigentes y activistas políticos y DDHH revolucionarios, como ha sucedido con muchos dirigentes y militares revolucionarios venezolanos.

El humanismo vencerá, por la mañana de paz definitiva. Dios es grande!

Lic. Mónica M. Gallardo M.