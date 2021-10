Las Revoluciones Inspiradas En La Valentía Del El Imam Husain (P)

Levantamiento del Imam Husain (P)

A lo largo de la historia, siempre ha habido eventos que transmiten mensajes serios y profundos, esenciales y humanos, mensajes que cambian la conciencia de los seres humanos y los encaminan por el camino correcto. El levantamiento del Imam Husain es uno de los eventos más importantes, que tuvo lugar contra el opresor de esa época, Yazid, y aparentemente terminó con el martirio del Imam Hussein y sus compañeros, pero este no fue el final y su sangre se convirtió en la insignia del levantamiento contra la tiranía y la opresión a lo largo de la historia.

Si observamos los efectos de este levantamiento en las revoluciones y los pensadores de todo el mundo, nos encontramos con una larga lista, de las cuales por la falta de tiempo no podremos abordarlas, pero hablaremos de algunas de ellas.

1. El levantamiento de los vestidos de negro

Este levantamiento derrocó al califato omeya, que tenía el imperio más grande de su tiempo y se extendía desde Europa hasta la India y el norte de África. La gente de negro derrocó este imperio en venganza por la sangre derramada del Imam Husain.

2. Levantamiento de los Sarbadars

Después de la invasión mongola de Genghis Jan y la devastación que siguió, algunas personas, guiadas por el levantamiento del Imam Husain, resistieron este ataque y se llamaron Sarbadars. Sabiendo que no tenían ninguna posibilidad de victoria frente a la gran avalancha de fuerzas sanguinarias de Genghis Jan, se alzaron para ser una lección para otras personas. Después de ellos se produjeron muchos levantamientos que hicieron que los mongoles se retiraran de Irán.

Hay cientos de otros levantamientos en épocas pasadas derivados de Ashura, pero vamos a ver los levantamientos en la era contemporánea.

1. El gran levantamiento del pueblo indio contra el colonialismo británico

La India es un país con enormes recursos naturales y una ubicación geográfica especial que siempre ha sido codiciada por otros países y, sobre todo, por el Reino Unido. Al controlar las corrientes económicas y políticas en India, prácticamente mantuvieron el país bajo su control durante siglos y reprimieron todos los disturbios y levantamientos de la peor manera posible hasta que surgió un hombre llamado Gandhi, la página se había volteado a favor del pueblo indio.

Prácticamente él paralizó al gobierno colonial reuniendo gente y sentadas masivas, y finalmente les dio la independencia expulsando al colonialismo inglés de la India. Cuando vemos a las razones de la victoria de este levantamiento, las conocemos a través de Gandhi.

Gandhi: "He leído cuidadosamente la vida del Imam Husain, ese gran mártir del Islam, y he prestado suficiente atención a las páginas de Karbala, y me ha quedado claro que si India quiere que ser un país victorioso, debe seguir al Imam Hussein"

2. Independencia de Pakistán

Después de la independencia de la India, Pakistán, que anteriormente había sido parte de ese país y del colonialismo británico, también pensó en la liberación, pero tenía un camino difícil por delante. Iqbal Lahori atribuyó la independencia y salvación de Pakistán al levantamiento de Ashura, y el líder de la revolución, Mohammad Ali Yinnah, dijo:

"No hay mejor ejemplo de coraje en el mundo que el que mostró Husain en términos de sacrificio y audacia. En mi opinión, todos los musulmanes deberían seguir a este mártir que se sacrificó en la tierra de Irak. ¡Sí! Pensar en la idea de un levantamiento contra el opresor es el primer efecto del levantamiento de Ashura".

3. La revolución de Irán

Quizás la motivación y la forma más importante para que la gente ganara la revolución iraní fue seguir el levantamiento de Ashura. El Imam Jomeini, el líder de Irán, consideró que todas las victorias de la revolución se inspiraron en el evento de Karbalá y consideró esta revolución como un claro ejemplo.

4. Los efectos de Ashura en el Iraq, Siria y el Líbano

Durante muchos años, estos países estuvieron cautivos por la guerra civil o por dictadores. En Irak, hubo levantamientos a gran escala después de Ashura durante muchos años, uno de los cuales fue la Intifada de Shabani. Pero el recuerdo del Imam Husain en Irak es más evidente en la guerra contra ISIS y la expulsión de Estados Unidos de ese país.

En el Líbano, bajo el nombre del Imam Husain, expulsaron a Israel de su territorio y pusieron fin a sus años de ocupación, y en Siria, si no fuera por el levantamiento Imam Husain, el país nunca hubiera escapado del garras de ISIS y los terroristas.

Esta fue una pequeña parte de los cientos de levantamientos y revoluciones basados ​​en Ashura y el levantamiento del Imam Hussein en diferentes partes del mundo donde se escuchó este importante evento. Además, el nombre de Husain y sus influencias en los grandes pensadores del mundo que han seguido su vida son notables. Mencionaremos algunos de ellos.

Pensadores que no eran musulmanes y miraban a Ashura como un evento de verdadera libertad.

· George Jordac (Científico y escritor cristiano):

"Cuando Yazid animó a la gente a matar a Husain (P) y a derramar sangre, dijeron: ¿Cuánto nos pagarás? Pero los compañeros de Husain (P) le dijeron: Estamos contigo y si nos mataran setenta veces, todavía estaremos dispuestos a luchar y a que nos maten nuevamente."

· Antoine Bara (Cristiano):

"Si Husain hubiese sido uno de nosotros, alzaríamos una bandera por él en cada país y en cada aldea, le instalaríamos un púlpito y llamaríamos a la gente al cristianismo en el nombre de Husain"

· Profesor Edward Browne:

"Incluso los no musulmanes no pueden negar la pureza espiritual bajo la cual se libró esta guerra islámica".

· Washington Irving (Historiador estadounidense)

"El alma de Husain es inmortal bajo el sol abrasador de la tierra seca y sobre las arenas ardientes de Irak. ¡Oh, héroe y ejemplo de coraje! y ¡Oh mi caballero, Husain!"

· Maurice Dekobra:

"Si nuestros historiadores supieran la verdad de este día (Ashura) y entendieran su importancia, no considerarían este duelo como una locura; porque sus seguidores saben que a través del duelo por Hussein no deben aceptar la humillación, el sometimiento, la colonización y la explotación. La consigna de su líder era no someterse a la opresión".

· Carl Brockelmann (Orientalista e investigador alemán):

"El martirio de Hussein, además de sus consecuencias políticas, fortaleció y difundió la religión chií, que se convirtió en el centro y manifestación de tendencias anti-occidentales.

¡Sí!

Las lecciones de Ashura son siempre una discusión audaz, vivificante y conmovedora. Aunque este evento tuvo lugar en un tiempo y lugar limitados, sus lecciones no. El Imam Husain y su levantamiento son para todas las personas libres del mundo y son los mensajeros de la libertad y la opresión en el camino de la verdad. Con la esperanza de liberar a todos los oprimidos del mundo en todas partes".