Reportaje : Venezuela y El Covid-19 (Parte I)

¿El brote de este virus, será la guerra final entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal para salvar a aquellos verdaderamente justos y buenos?

¿Sera otra guerra bacteriológica, otro virus creado en laboratorio estadounidense, expandiéndolo en el mundo como ya esta comprobado, ha ocurrido desde hace décadas?

Cierto es que, el Covid-19 marcó su paso no sólo en los fallecimientos de centenares en el mundo, también en el despertar brusco de los pueblos vulnerables, para unirse y luchar contra las humillaciones incesantes de los regímenes opresores y genocidas del Imperio norteamericano, Unión Europea y sionismo Israelí.

Es necesario recalcar cual es la raíz de los acontecimientos desatados, cuya causa no es la pandemia en sí, sino la acción de esta especie “el hombre”, que dominado por el poder, no es capaz de lograr esa transformación profunda bajo un concepto espiritual, desde el ser consciente: justo, humanista y humilde, desprendiéndose de actitudes nefastas como el egoísmo, la hipocresía y la traición, convirtiéndose con alevosía en militancia vendida a los intereses de poderosos capitalistas que con el fin de expoliar los recursos y virtudes de países soberanos, aplican extrema opresión, invisibilizando a los pueblos, haciéndolos cada vez más débiles, desplazados y olvidados incluso en la hora de su muerte, aunque a pesar de esta calamidad esos pueblos valientes no temen, siguen despertando y alzando su voz.

Partiendo desde la experiencia latinoamericana respecto a la llegada de la pandemia al continente, es importante señalar e informar, porque la mayoría de los medios capitalistas no lo han hecho, ni lo harán, que la República Bolivariana de Venezuela fue el primer país en decretar Cuarentena Nacional Preventiva convirtiéndose a su vez, en pionero en Suramérica combatiendo al Covid-19, descubriendo y oficializando los primeros casos comenzando el mes de Marzo 2020, cuando el presidente legítimo de Venezuela Nicolás Maduro Moros, a partir del día 16 de Marzo activa el primer método de Cuarentena Radical Preventiva llamado “Quédate en casa”, que estaba siendo utilizado e Asia y Europa.

Ya para la fecha 23 del mismo mes, la cadena Telesur difundió, como primicia, información detallada acerca de reducción en la cadena de contagios pese a los 77 casos oficiales diagnosticados a la fecha.

De manera que, el Gobierno Bolivariano de Venezuela bajo estricta orden presidencial emprende la batalla contra el virus mortal, aplicando principalmente el Despistaje Ampliado y Personalizado del COVID-19, a través de la Plataforma del Carnet de la Patria, página web que para sumar importantes logros y beneficios a los ya existentes en la misma desde su creación, y en pro del pueblo venezolano, ha sido actualizada, publicando encuestas con el propósito de conocer estadísticamente cuantos habitantes por cada hogar padecen síntomas de contagio y cuántos se encuentran asintomáticos, así como cuantos habitantes presentan enfermedades congénitas que pueden generar riesgo mortal de llegar a contagiarse, como por ejemplo: hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer y afecciones bronquiales, entre las condiciones mas delicadas.

Igualmente, esta eficaz iniciativa estuvo acompañada y aún es así, de la solicitud por parte del Gobierno Bolivariano de 13.808 profesionales de la salud como médicos y colaboradores cubanos, entre ellos, la disposición y compromiso de médicos venezolanos, Bomberos, personal de Defensa Civil y de Seguridad Nacional. Para ese momento de emergencia Nacional, el presidente de la República, tomó a tiempo las medidas correctas y determinó que durante la cuarentena preventiva, solo los sectores públicos: salud, seguridad y alimentos a los cuales denominó cuadrantes, se mantendrían activos; quedando a plena disposición de los ciudadanos.

Por lo tanto, para el comienzo de la pandemia en Venezuela, los cuadrantes de seguridad, salud y alimentos, a partir de ese momento eran los únicos autorizados para cumplir labores permanentes, estableciendo para ellos credenciales especiales o Salvo Conducto para su traslado como personal autorizado, también se ordena el uso obligatorio del tapa boca, recomendaciones para el uso de alcohol y antibacterial, así como las nuevas formas de saludo entre personas cuya característica especial y esencial es el distanciamiento social a un poco más de un metro de distancia.

Es así como, inmediatamente activados los mecanismos de emergencia en forma rápida y segura se implementó una nueva normalidad en la vida cotidiana de los venezolanos, como también para habitantes de todos los países del mundo, con el fin de evitar y bajar las impresionantes tasas de mortalidad a causa del virus.

En tal sentido y para mantener al país en un Estado de emergencia, más no de preocupación, ni mucho menos desesperación, el Jefe del Estado Bolivariano y Revolucionario de Venezuela, Nicolás Maduro, ordena a las empresas privadas, a no suspender ningún tipo de servicio referente a telecomunicaciones, durante seis meses, aun cuando venciese el período de pago según facturación para cada cliente o usuario, ya que las personas se mantendrían en casa sin poder laborar y obviamente no generarían ingresos económicos para poder pagar los consumos en telecomunicaciones, al mismo tiempo no podían dejar de mantenerse informadas en pleno auge de la pandemia y durante cuarenta Radical.

Otro medida tomada, fomentando la tranquilidad y bienestar del pueblo venezolano, fue otorgado bonos económicos especiales para los trabajadores de empresas privadas y de la economía informal, cuyas actividades habían sido suspendidas debido a no pertenecer a ninguno de los cuadrantes autorizados para laborar en ese primer trimestre Marzo, Abril y Mayo.

Entre tanto en Venezuela, mientras sucedían estos coordinados y disciplinados avances; en la ciudad de Miami, estado de Florida en EEUU, se encontraban varados más de 200 venezolanos, ya que el cierre de fronteras en ese país impedía su regreso, sin embargo estas personas, motivadas por la implementación, según orden presidencial de los vuelos humanitarios gratuitos que desde hace dos años se han activado para el traslado de connacionales, desde otros países donde han sido víctimas de discriminación, xenofobia y desempleo; pidieron al Presidente Maduro que por favor habilitara un vuelo especial humanitario a Miami, por lo cual el honorable líder venezolano autorizó preparar un vuelo de la línea aérea CONVIASA, equipándolo con todas las normas preventivas, pero el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en su plan terrorista de continuar sanciones criminales contra Venezuela, las cuales jamás a levantado incluso durante la pandemia, negó toda posibilidad de salida de su país de esos connacionales, lo cual parecía irónico dado su racismo y discriminación hacia inmigrantes extranjeros, más todas sus tiranas medidas aplicadas para no dejarlos entrar a EEUU, como también para expulsarlos. Caso contrario sucedió en ese instante, debido al odio opresor y mercenario que promueve Trump, continuando ese legado miserable que dejaron Bush y Obama en contra de Venezuela. Tampoco podemos olvidar que de esas 200 personas, muchos eran contra revolucionarios radicales, en su mayoría empresarios y algunos políticos de abolengo, a lo que el venezolano que lucha día a día en su propio país, para salir adelante, trabajando y estudiando, sea revolucionario chavista o no, pero en especial de los venezolanos más humildes, nos preguntábamos ¿Por qué esos escuálidos no le pedían ayuda al autoproclamado, vende patria Juan Guaidó para poder regresar? Ah! Es que, entonces Maduro si es el presidente legítimo! Y ellos lo reconocen, igualmente son miserables que no sienten ningún tipo de amor por la patria venezolana, solo interés para desangrar su economía y demás recursos que son sus virtudes sagradas.

También puede leer: La Vigencia Del Pensamiento De Hugo Chávez

Por otra parte, Venezuela en ese primer trimestre de pandemia dejó de ser el ojo del huracán ante los grandes medios de comunicación internacionales, vendidos al imperio, precisamente por el adecuado, organizado y disciplinado plan de medidas tomado ante la llegada del Covid-19 a Venezuela, cumpliéndose una vez más la teoría del mundo al revés, magistralmente explicada por el gran escritor de los pueblos suramericanos, el noble y humilde Eduardo Galeano. Estas medidas han sido deliberadamente silenciadas e invisibilizadas por dichos medios, basándose en una consciente irracionalidad, fundamentada en la mentira o en noticias falsas (Fake news), su trabajo es, como ya es sabido, informar todo lo malo acerca de la Revolución Bolivariana, por supuesto sería no ético llamarle a eso periodismo. Antes de pandemia se daba al mundo, la peor visión a manera de chisme acerca de Venezuela, inclusive ya daban cifras de enfermos y muertos por Covid-19 sin presentar prueba alguna -el virus no había llegado al país- solo para alarmar a la población, culpar al Gobierno y de nuevo tratar de incitar al odio y revueltas (guarimbas) en las calles como sucedió antes de la instalación por voto popular de la Asamblea Nacional Constituyente.

En esta etapa crucial de pandemia, cuya expansión se tornó desesperante sobre todo en Europa, ocasionaba terror ver cómo el mapa mundial para ese continente se mostraba completamente rojo indicando centenares de contagios y muertes por segundo. Casi de manera repentina Estados Unidos comenzó a tornarse rojo. Hacia finales del mes de Marzo las cifras aproximadas eran las siguientes:

Italia:

Contagiados: 75.100

Recuperados: 8.024

Fallecidos: 6.546

España:

Contagios: 29.572

Recuperados: 3.575

Fallecidos: 1.920

Francia:

Contagios: 17.476

Recuperados: 6.000

Fallecidos: 938

EEUU:

Contagios: más de 40.000

Recuperados: 3.750

Fallecidos: 1.679

Con estos datos, podemos constatar que la “gripecita” que según Trump dijo, “desaparecería con la llegada del verano”, no era sino una de sus diabólicas ironías, por el contrario, a la arrogante y supremacista administración de su Gobierno no le importo en ese momento, ni le importa ahora, la inmensa cantidad de personas contagiadas y condenadas a morir por no tener suficiente dinero, ni mucho menos seguro médico para controlarse, es decir, la mayoría de fallecidos y hasta la fecha así continua, son personas pobres e indigentes.

Al mismo tiempo, el canal de televisión informativa -entre uno de los más importantes por su ética y compromiso por la verdad, a la par de Telesur- Rusia TV, encabezaba su agenda con este impactante titular: Planeta paralizado por epidemia COVID 19 ¿Guerra Bacteriológica?. Digo impactante, porque fue RT el canal que difundió y puso en la conciencia de la gente, la muy probable posibilidad de que estuviese ocurriendo ese tipo de guerra, de hecho es objeto de estudio y no está lejos de la realidad, según investigaciones del erudito escritor Norte Americano Noam Shonski. Esta teoría tomo fuerza, debido a la tranquilidad y burla demostrada por Trump y su gabinete administrativo, lo cual hace pensar que en efecto, este virus pudo ser inoculado en China por el Gobierno estadounidense y tomando en cuenta los comprobados antecedentes de distintas guerras bacteriológicas que se le atribuyen. Para esa fecha, el número de contagiados en el mundo era de alrededor 500.000 y a penas era el comienzo.

Continuara...

Lic. Mónica M. Gallardo M.