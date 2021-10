Pandora Papers, Piñera y una decisión necesaria: Renunciar

Cuando Pandora se presentó ante Epimeteo, lo hizo acompañada de otro regalo de Zeus: una tinaja, que el paso de los relatos transformó en una caja cerrada, con la advertencia, que bajo ningún concepto debía ser abierta. Epimeteo, deslumbrado ante las cualidades y belleza de Pandora, ignoró la promesa hecha a su hermano Prometeo de no aceptar jamás regalo alguno de los dioses olímpicos, considerados por el Titán como astutos y traicioneros y escondió la dichosa caja en un lugar seguro (1)

Pero, la curiosidad pudo más y Pandora, un día que Epimeteo dormía le robó la llave del lugar donde escondía la caja, y la abrió para espiar su contenido. En ese momento escaparon de la caja todas las desgracias y males que podían afectar a la humanidad, y se extendieron por el mundo: enfermedades, sufrimiento, guerras, hambre, pandemias, envidia, ira... Pandora, al ver lo que había hecho, cerró la apresuradamente la caja dejando en ella a Elpis, el espíritu de la esperanza, que no logró escapar y entregando al mundo su mensaje respecto a que “la esperanza es lo único que se pierde”.

Este mito de la caja de Pandora da nombre a la investigación periodística por la cual se denunció la existencia de secretos escondidos en los paraísos fiscales – aparentemente legales pero inaceptables a estas alturas – denominados Pandora Papers, que revelan riqueza oculta, evasión de impuestos y lavado de dinero a diestra y siniestra. 12 millones de documentos filtrados, archivos que 600 periodistas en 117 países, agrupados en el llamado Consorcio Internacional de periodistas de Investigación con sede en Washington, revisaron durante 8 meses, encontrando historias vinculadas a los hombres más ricos y poderosos del mundo involucrados en actividades cuestionables. En Chile, el nombre revelado es del mandatario Sebastián Piñera, frente a lo cual el denominado Centro de Investigación periodística -CIPER- dio a conocer una interesante investigación sobre la participación de Piñera y su familia en sociedades fiscales (2)

La filtración de los Pandora Papers incluye 6,4 millones de documentos, tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y medio millón de hojas de cálculo, que incluyen al menos 330 políticos de 90 países, 130 multimillonarios y 14 presidentes latinoamericanos en activo y ex presidentes, entre ellos el mandatario chileno, el empresario y multimillonario Sebastián Piñera Echeñique, involucrado con su familia y su grupo económico en operaciones llevadas a cabo en paraísos fiscales. Lo de Piñera da cuenta de un negocio relacionado con un proyecto minero portuario en la Cuarta región de Chile (Coquimbo) denominado Proyecto Dominga), que ha sido cuestionado desde su origen por temas ambientales. Recordemos que Piñera buscó beneficiar a Minera Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la cercana comuna de La Higuera.

Estos personajes han utilizado compañías secretas con ventajas fiscales, para así ocultar su riqueza, canalizando, desviando dinero y escondiéndolo del control. Empresas anónimas con sede en otra regiones o países: Islas Caimán, Suiza, Singapur, Panamá, Islas Vírgenes Británicas entre otras. Una actividad que ha sido definida como no ilícita, pero indudablemente poco ética y destinada a no pagar impuestos en sus países de origen. Esto, por los mismo políticos y empresarios que suelen llenarse la boca de conceptos como patria, nacionalismo, defensa del país, desarrollo social para todos los habitantes y ellos, simplemente buscan ocultar sus riquezas.

Algunos nombres de los involucrados son el actual monarca de Jordania, por negocios inmobiliarios por decenas de millones de euros en el Reino Unido. Oligarcas rusos, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso, el dominicano Luis Abinader y otros 11 ex presidentes latinoamericanos. Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares. Se incluyen en esta caja que ha sacado toda la pestilencia posible a personajes como el ex primer ministro británico Tony Blair; el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; y a los cantantes Julio Iglesias, Miguel Bosé, Shakira y el entrenador del Manchester City Pep Guardiola. A los que se unen el actor y político Volodimir Zelenski, actual presidente de Ucrania y el cantante Elton John. Al que se suma, ya en forma crónica uno de los ex monarcas más corruptos en la actualidad, Juan Carlos I, de la casa de los Borbones en España y su amante Corina Larsen entre otros.

Trascendió, igualmente - y no podía se r de otra manera, que en el pandora papers aparecen mencionados al menos 500 israelies entre millonarios, políticos y organizaciones vinculadas a la ocupación del territorio palestino. La palabra Israel aparece 40.000 veces en los Pandora Papers, según Shomrim, una organización israelí de periodistas que participa en la investigación internacional. “El más conocido de los 565 israelíes mencionados es Nir Barkat, antiguo alcalde de Jerusalén, ahora diputado del Parlamento israelí “ Se suma la asociación de judíos religiosos y ultranacionalistas, Ateret Cohanim, que promueve el asentamiento en los barrios palestinos de Jerusalén. Organizaciones de colonos extranjeros judíos, que en la mayoría de las ocasiones utilizan empresas ficticias para adquirir bienes inmuebles en Jerusalén Este, según explica Uri Blau, periodista de investigación israelí. La investigación arroja que Ateret Cohanim, la organización de colonos en cuestión, no ha pagado las tasas e impuestos en las Islas Vírgenes Británicas, donde están domiciliadas sus empresas ficticias. Por tanto, técnicamente, las Islas Vírgenes Británicas son las propietarias de las casas de Jerusalén Este (3)

En Chile, Los Pandora Papers destaparon la Caja que se ocultaba bajo siete llaves en el Palacio de La Moneda dando a conocer que las familias de Sebastián Piñera y de su más cercano amigo, el empresario Carlos Dénao cerraron un acuerdo de compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los más conocidos paraísos fiscales donde la opacidad y el secretismo se imponen garantizando la impunidad respecto al origen de los fondos, por ejemplo dando chipe libre a la labor de los facilitadores, generalmente estudios de abogados, notarios, contadores bien remunerados para este tipo de negociados. Lo grave es que toda esta situación involucra a un presidente que nunca se hay desligado de sus negocios, que ha contado con testaferros para siempre salir beneficiado de crisis, conflictos que se discuten en la Haya y pandemias y que salpican la honestidad de un mandatario involucrado en diversos hechos de dudosa moralidad. Efectivamente la operación mencionada constaba de un contrato que establecía un pago en tres cuotas.

La última cuota dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, que no se creara un área de protección ambiental para ese proyecto minero ubicado en la cuarta región del país sudamericano y algo que Piñera decidió no establecer. Un proyecto que involucró la venta d ela participación de Piñera a su socio Carlos Délano por 152 millones de dólares. En Chile y con Piñera se da la siempre presente paradoja de un zorro cuidando las ovejas. La Caja de Pandora chilena consolida la visión que se tiene de un presidente cuestionado-política y moralmente. Un mandatario imposibilitado a todas luces para seguir gobernado estos pocos meses que le quedan en el cargo. Se hace necesario limpiar de toda la podredumbre que la política chilena, empezando por el primer mandatario despide en forma funesta.

La explicación de Piñera es que "La decisión de vender minera Dominga no me fue consultada ni informada" (4) Resulta impresentable que la defensa de Piñera sea sostener que el negocio que involucra 150 millones de dólares no le fue consultada ni informada. alegando cuestiones judiciales o que él no sabía nada, demostrando el desprecio que tiene de la inteligencia de los chilenos. Resulta despreciable que sean sus ministros cual fieles escuderos ponen el pecho para blindar, a estas alturas al presidente más inmoral que ha tenido Chile. Piñera debe renunciar, no sólo por una imagen deteriorada de Chile que cada día se consolida, sino porque nuestra sociedad no soporta más este ambiente nauseabundo. Para el senador oficialista Manuel José Ossandón “Piñera debe ante la gravedad de los hechos dar explicaciones no sólo por los millones de dólares involucrados sino por todo lo que implica como imagen, la participación de familiares…lo de los Pandora Papers revela un uso del Estado, un hecho gravísimo por parte de Piñera”

Cuando Pandora abrió la caja de su pareja Epimeteo y salieron todas las plagas, enfermedades y catástrofes quedó sólo la esperanza en el fondo. En un Chile con pocas esperanzas políticas resulta imprescindible que avancemos a una sanación como país, a una limpieza de la política, de nuestras relaciones, exigiendo un no más mentiras, no más burlas, no mas inmoralidades, en definitiva no más Piñera y sus asociados políticos y económicos. Es por ello, que el primer paso de sanación es que Piñera y los suyos renuncien, no hay otra manera de ir sacudiendo el ambiente tóxico en que la casta política y en especial este presidente han convertido a Chile. Una acusación constitucional es entrar en la misma arena política de presiones, acuerdos y consensos que tanto daño le han hecho a Chile. La decisión debe ser la renuncia sin más dilación del presidente chileno.

Pablo Jofré Leal

Artículo de SegundoPaso ConoSur