¿Qué Es El ADN?

El ADN de todos los seres vivos sigue la misma estructura y códigos, aunque algunos virus usan ARN en lugar de ADN para transportar su información. La mayoría de los animales contienen dos copias de cada cromosoma, pero las plantas pueden tener más. Por supuesto, tener tres o cuatro cromosomas no es algo normal, ni siquiera en las plantas. La mutagénesis es común, pero en los animales a menudo conduce a la muerte o enfermedades como el síndrome de Down, empero, las plantas no responden precisamente a los cromosomas adicionales.

El punto fundamental para la identificación genética es que los genes de dos personas no son iguales. Basado en el principio de que el contenido genético de los individuos no es similar, existen dos excepciones: la primera excepción se trata de los gemelos idénticos de origen de un solo óvulo. La segunda excepción, que, por supuesto, aún no ha existido externamente con base en estudios oficiales, pero científica y teóricamente no hay obstáculos para su implementación, es la cuestión de asimilación humana.