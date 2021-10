Conflicto Entre Dos Aliados Tradicionales

Aunque el Pentágono inicialmente justificó la cancelación del viaje de Austin, como una cuestión de agenda, según los expertos, no era más que una excusa para mantener su reputación intacta, puesto que tales reuniones se programan con semanas de anticipación y, en caso de emergencia, pueden posponerse uno o dos días, pero no se cancelan. Además, no figuraban encuentros preestablecidos en la agenda de Austin, no se observó ninguna urgencia y su homólogo saudí, Mohammad bin Salman, se hallaba en Arabia Saudí.