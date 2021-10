Elección Iraquí En Circuito De Unidad Para Contraponerse A La Ocupación Estadounidense

En la quinta elección parlamentaria iraquí, el proyecto estadounidense-británico-saudí-sionista para polarizar a los chiíes y no chiíes, así como las corrientes islámicas y no islámicas, fracasó. En estos comicios, los enemigos de Irak intentaron que las corrientes islámicas y de resistencia no obtuvieran los votos necesarios, pero los resultados preliminares y la victoria de las corrientes islámicas y de resistencia pusieron de relieve que esta conspiración enemiga ha sido frustrada.