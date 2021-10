La mayoría de los casos de síndrome del maullido de gato no se heredan. Aproximadamente el diez por ciento de las personas con el síndrome heredan un cromosoma con una parte eliminada de padres no hereditarios. La deleción cromosómica generalmente ocurre en las primeras etapas del desarrollo fetal. En estos casos, los padres portan un cromosoma en el que el reordenamiento cromosómico es un cambio equilibrado en el que no se agrega ni elimina material genético.