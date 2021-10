La Unidad Del Mundo Islámico

El ayatolá Jamenei, el líder supremo de la Revolución Islámica , en un discurso televisado con motivo del aniversario del nacimiento del Santo Profeta Muhammad (PB) y el Imam Sadigh (P) en 2020, señaló: "El día en que el Imam Jomeini anunció la Semana de la Unidad y llamó a la unión de las sectas islámicas en sus orientaciones y en sus tendencias generales, políticas y sociales, mucha de la audiencia no comprendió y no pudieron percibir la importancia de este mensaje. Entre ellos, muchos de los funcionarios de países islámicos".

El Líder Supremo de la Revolución Islámica también mencionó en una reunión con funcionarios e invitados de la Conferencia de Unidad Islámica en 2017, refiriéndose al papel destructivo de los estadounidenses y sionistas en la región de Asia occidental: "Hoy, lamentablemente, hay gobernantes y élites en esta región que cumplen los caprichos de los estadounidenses. Ellos hacen lo que quieren, trabajan para ellos contra la comunidad islámica y contra el Islam . Esto solo daña al Islam ... y agradecemos a Dios que la República Islámica y el pueblo de Irán hayan podido crear unidad y hermandad entre ellos y sus hermanos musulmanes de diferentes sectas islámicas. No tenemos ningún problema, pero frente a este movimiento que busca la unidad, están aquellos cuya decisión es crear discordia y crear guerra. Esta es su política y la están aplicando".

Según el versículo 103 de la Sura La familia de Imran, "Y aferraos a la cuerda de Dios todos juntos y no os dividáis"; el principio es que todos los musulmanes deben aferrarse a la cuerda divina y no deben dispersarse. La comunidad islámica debe, en primer lugar, ser una nación unida, no fragmentada, y estar de acuerdo en sus principios y fundamentos.