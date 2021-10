Animación ‘Número 9’

El número 6 es la guía del número 9 para encontrar la verdad, que se debe hallar en la casa de Oppenheimer. El número 6 siempre está dibujando el objeto que el número 9 lleva consigo y que han creado mediante él. La imagen que dibuja este personaje recurrentemente es prácticamente el número 666, que sigue siendo uno de los números utilizados por los Templarios y generalmente se lo conoce como un número propio de la magia, la brujería y el diablo. Es como si el número 6, que guía al personaje 9 a conocer la verdad, estuviera más cerca de los números malvados que el número 1, que se introduce como un símbolo del monoteísmo y de la iglesia. De hecho, aparentemente la animación 9 pretende demostrar que las señales dejadas por el diablo pueden ser la guía, no las señales y enseñanzas que son divinas. Por lo tanto, esta película se puede considerar una animación antieclesiástica y antirreligiosa.

La número 7 es la única mujer del grupo que tiene un valor ejemplar. La número 7 es una luchadora valiente e inteligente a la que le encanta explorar y no duda en enfrentarse al peligro. Concede gran importancia a la seguridad del grupo. La número 7 es una de las principales críticas del comportamiento conservador del número 1 y, en consecuencia, se ha separado del mundo aterrador que el número 1 ha creado en una iglesia para revelar la verdad con su sabiduría y coraje, y junto con el número 9, ha jugado el papel de salvadora. El número 9 la elogia por su fuerza y ​​voluntad.

El número 8, con un cuerpo grande, se asemeja a un verdugo europeo medieval, que siempre porta su arma homicida en la mano y no duda ni piensa al hacer su trabajo, y está más inclinado a ejecutar las órdenes del número 1, sin ningún defecto. Este personaje no es diferente a las primeras fuerzas de las Cruzadas, porque el primer ejército cruzado estaba formado por asesinos y criminales encarcelados y pecadores europeos, que fueron liberados de prisión por orden del papa. Este gran ejército, con la promesa de que el sumo pontífice les personase todos sus pecados, marchó a Tierra Santa bien armado, y no dudo en dar muerte a todo ser viviente y cumplir las órdenes criminales del papa sin ningún trasfondo intelectual.