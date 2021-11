Israel: El Régimen Que Encarcela Niños

Segundopaso - La montañosa tierra de Cachemira, invadida permanentemente por la India, es un asunto pendiente de resolver para la autodeterminación de los musulmanes que habitan dicha región, repartida entre el vecino país hinduista y Pakistán, cuyo anhelo de libertad no se ha esfumado hasta alcanzar su independencia, mediante un enfoque cultural, para poder vivir bajo las normas islámicas, conozcamos mas sobre Cachemira y porque no solo los musulmanes, si no la humanidad debe clamar por su liberación.