El Tratado de Paz del Imam Hassan (P)

También puede leer: Vida Política del Imam Hassan Askari (P)

Un hombre se acercó al Imam y le dijo: "Oh, Hassan, te has convertido en un politeísta como tu padre". Estaba claro que a excepción de unos pocos musulmanes, el resto no obedeció al Imam, los ancianos lo traicionaron y con este pequeño número no pudieron derrotar a Mu'awiyah. Por supuesto, el Imam Hassan pronunció varios discursos, mantuvo firme su argumento y dijo: "Si quieren una vida, deben aceptar la oferta de Mu'awiyah, que no tiene ni honor ni justicia, y si quieren el martirio, debemos entregar nuestras vidas en el camino de Dios y dejarlo en sus manos". Así que todos los presentes gritaron que queremos vida y la supervivencia en este mundo.