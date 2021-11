BOLIVIA continuidades y rupturas en la lucha por la descolonización nuestroamericana

Los procesos de cambios políticos, sociales, económicos y culturales impulsados por las izquierdas y progresismos latinoamericanos como espacios políticos de mediación y, resignificación de la praxis y principios éticos de acción, dan cuenta en el Siglo XXI de la capacidad de los pueblos en transformar sus realidades cuando se crean redes político-comunitarias, plataformas de partidos articulados con movimientos sociales que progresivamente y no sin dificultad conforman espacios orgánicos de participación.

Bolivia hoy es manifestación de estas transformaciones y contradicciones, el 8 de noviembre del año que transcurre se cumplió el primer año de gobierno del presidente boliviano Luis Arce, electo por las bases indígenas comunitarias, sectores mineros, trabajadores, maestros y maestras, profesionales, un pueblo diverso que apostó a la paz y a la construcción colectiva de nuevas formas democráticas, territorializadas, radicales e incluyentes.

El mismo 8 de noviembre, se reactivaron también las fuerzas conservadoras que llevaron adelante el Golpe de Estado bajo la figura política de Yanine Añez, fuerzas que fueron desplazadas por los factores revolucionarios. Está vez, los sectores golpistas utilizando como estrategia la huelga de los trabajadores de importantes sectores de la economía boliviana con un llamamiento al paro general, bloqueo de caminos y movilizaciones en importantes zonas del país, sin embargo, según el analista político Gonzalo Trigoso este fue un paro llamado al fracaso

“Los primeros días, lunes, martes, prácticamente no se sintió el paro, que no hubiera sido en algunos sectores en Santa Cruz, entre miércoles y jueves han intentado reflotar el paro, pero ya hoy día prácticamente no se ha observado que fuese contundente y ni siquiera que pudieran movilizarse en los lugares donde ellos tienen un control de la población (...) Lo que parece ser es que esta movilización ya está destinada al fracaso y no va a poder avanzar mucho más”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv. 12/11/2021 Agencia Boliviana de Información.