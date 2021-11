América Latina en el foco electoral

SegundoPaso ConoSur - Boric y su coalición tiene un enorme trabajo por delante que implica seducir a una parte de los que no votaron, atraer a los que no votaron por su propuesta socialdemócrata, pero que no votarían de ninguna manera por Kast y que legítimamente no ven en el candidato del Apruebo Dignidad un representante en quien confiar. Deberá generar tranquilidad social y no dejarse llevar por esta dicotomía interesada y perversa de democracia o comunismo cuando en verdad todo nos conduce a fascismo o democracia, representativa pero democracia al fin y al cabo