¿La Diabetes Tiene Relación con el Coronavirus?

· El páncreas no segrega insulina.

· El cuerpo no responde bien a la insulina, y este trastorno se denomina "resistencia a la insulina".

Datos preliminares indican que las personas con diabetes, o cualquier otra enfermedad subyacente, tienen más probabilidades de contraer un Coronavirus que comporte mayor gravedad. Los investigadores están estudiando el efecto del Coronavirus en el sistema inmunológico y creen que los pacientes con diabetes no corren mayor riesgo de contagiarse que los no diabéticos, pero, en cambio, de contraer dicho virus, experimentan síntomas más graves. Estos pacientes corren un mayor riesgo de desarrollar diversas infecciones, incluidas las respiratorias, y de mayor gravedad, y más probabilidades de sufrir infecciones graves, porque los niveles altos de azúcar en sangre reducen la capacidad de las células inmunitarias para combatir las infecciones. Por lo tanto, las personas con niveles altos de azúcar en sangre son más susceptibles a las infecciones pulmonares debido a que su sistema inmunológico se encuentra debilitado. Sin embargo, todavía no hay información suplementaria suficiente sobre el posible vínculo entre el nivel de azúcar en la sangre y el COVID-19.