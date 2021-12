Suicidio e Islam

Esta acción viene a confirmar que cada acción del ser humano forma parte de sus responsabilidades, no de Dios. Por lo tanto, la predestinación no es propia del Islam, puesto que Dios no desea nada malo para la humanidad, sino su bien. A este respecto, el Libro de Dios, el sagrado Corán , enseña que quien oprime al ser humano, no es Dios, sino el mismo hombre, y por ello, entre otras consecuencias, deviene el suicidio, como forma de cohesionar la propia existencia finita de los seres de la creación de Dios.