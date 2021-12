La dimensión espiritual del arte y de la tierra

La obra de José Basanta contiene la fuerza de la naturaleza. El río Caroní al sur de Venezuela ha sido un referente fundamental en el desarrollo de este creador. El trabajo de Basanta recorre la pintura, la escultura, la instalación como una unidad conceptual unida por una visión superlativo de los elementos naturales. Sus imágenes son paisajes y a la vez son la propia entraña de la tierra, sus manifestaciones botánicas son formas y electricidad original que recorre su acción creadora y la define.

Hemos querido conocer desde sus propias palabras cuáles son preceptos fundamentales a la hora de crear. Le enviamos las preguntas vía audio para que el maestro transformara la oralidad en reflexión comprometida. Entendemos que la palabra es de alguna manera la imagen de acciones que solo existen cuando las manos y el cuerpo en su totalidad transforma la piedra y la madera, el barro, los pigmentos. De esa experiencia han surgido estas palabras que el maestro José Basanta nos deja para alumbrar las esquinas de su extensa creación plástica.

O.S.Maestro Basanta queríamos saber cómo ve el arte alguien que tiene varias décadas trabajando, entregando la vida a la investigación, al desarrollo, a la reflexión de las artes visuales?

J.B.Como artista plástico venezolano desde mi propia experiencia y visión dentro del mundo artístico puedo entender y expresar en primer lugar la diferencia entre ejercer el arte y ser un verdadero artista creador. El arte es una fuente o una habilidad que se ejerce profundamente, que complace, que fluye del alma e identifica al hombre en sus distintas manifestaciones dentro de la sociedad. El verdadero artista creador, a través de su medio de expresión, capta, absorbe, visualiza y analiza lo que está en el ambiente y en el espacio en el que se desenvuelve dentro de la sociedad. De esta manera va transformando un cambio ideológico de pensamiento a través de su obra. El artista creador es universal, ningún sistema lo puede limitar. Sin distinción de clases sociales, religiosas o políticas tiene su base fundamental para transformar el desarrollo cultural de un pueblo. En la sociedad, el hombre que ejerce el arte de la política, envuelve y acondiciona a la masa para transformarla y lograr cambios sociales y culturales donde puede limitar al artista, pero no al arte que expresa porque el arte es un don divino una fuente infinita de creación. En cambio el artista puede ser envuelto por cualquier corriente política o religiosa dentro de la sociedad y puede perecer artísticamente.

O.S. Maestro Basanta queríamos preguntarle si usted cree, como dicen estas dos famosas frases muy antiguas, que el artista nace con una sensibilidad particular o se construye y se hace a través del oficio, a través del tiempo; esto ha sido un debate obviamente muy largo, pero que nos ayuda a través de la voz de cada artista a revisar, a entender esos mapas, esos camino tan intensos, tan interesante que tiene el arte.

J.B. El artista es un ser que nace con dones especiales, con una fuente de inspiración espiritual; nace con una sensibilidad particular, sensorial como una fuente de inspiración que traspasa a otras dimensiones, a otros espacios, a otros planos. El artista creador se termina de hacer a través de sus experiencias, de su trabajo, de sus investigaciones y experimentación en decir recibe conocimiento a través del tiempo y lo transforma, lo educa, lo orienta, lo profundiza y lo visualiza y actúa dentro del ambiente social que lo rodea. El artista nace con esa fuente de creatividad dentro del arte que no es carnal, no es material, no es terrenal. El arte es una fuente que fluye completamente del espíritu es una fuente donde el artista deja volar el alma, traslada el espíritu a otras dimensiones. El artista a través de su trayectoria dentro de la sociedad va descubriendo esa fuente de conocimiento en el escenario donde se desenvuelve e impone dentro de la sociedad para no ser absorbido y desaparecer.

O.S. Nosotros queríamos obtener de usted algunas palabras orientadoras para esas nuevas generaciones que lleguen al escenario, llegan a estas dinámica y comienzan a estudiar arte; comienzan a construir una obra y se interesan muchísimo por desarrollar un trabajo plástico creativo ¿Qué le recomienda usted a los jóvenes, a los muchachos que se inicia en esos camino tan complejo de las artes? nos gustaría saber su opinión y por supuesto sus recomendaciones y si tiene algún consejo especial para los jóvenes que se inician.

J.B. a través de mis reflexiones, conocimiento y experiencia en el mundo artístico en la larga trayectoria y desarrollo de mi trabajo creativo puedo expresar a la nueva generación con mi propia palabra y vivencia que he adquirido este difícil camino es que el arte no es ninguna fruta fácil de madurar tiene su complejidad en el desarrollo y en el avance que cada artista debe trazarse e indagar en su investigación basándose en los grandes maestros como punto de referencia para así poder encontrar una identidad; no únicamente personal sino una identidad en defensa del arte que identifique el espacio cultural que representa como lo es nuestro continente americano. El arte contemporáneo que estamos enfrentando hoy en día se hace más complejo en sus definiciones por las distintas tendencias que se enfrenta entre sí pero una de las cosas que el joven artista emergente tiene que tener presente es hacer su mundo, su espacio que lo identifique, que lo inspire y comience desarrollar ese complejo mundo donde se sitúa y le dé seguridad desglosando esos espacios llevándolo a un planteamiento que le permita poder explotar su creatividad y lo conduzca a la nueva tendencia futura que estamos viviendo hoy en día.

O.S. Maestro hay otro gran debate de larguísimo data para el arte y tiene que ver con su cercanía o su distancia con la naturaleza, mucha gente entiende que lo cultural y el arte es justamente lo que no es naturaleza es decir la naturaleza es el espacio donde el ser humano nace y se desarrolla y luego el ser humano con sus capacidades propias espirituales, intelectuales construye otra realidad otro mundo a partir de ese espacio que le toca vivir.

J.B. En toda mi experiencia vivida desde mi nacimiento desde el centro de las grandes selvas he podido entender lo indispensable y necesario que es la naturaleza para el ser humano, las manifestaciones en sus distintos espacios, la fuerza, la presencia. Sin ella es imposible la vida del hombre la cual nos protege nos da vida así como la gran selva amazónica que es el pulmón del mundo. la lluvia, la tierra, los truenos, los relámpagos, los animales que habitan en ella, sus ríos, las cascadas, su corriente salvaje, las plantas que nos alimentan nos sanan de enfermedades todos dependemos de ella; es el espejo de toda expresión del hombre en su religiosidad y de su creatividad artísticas al conectarse el artista creador con su espíritu puede ver su misterio, las dimensiones espirituales que hay en ella, en esa majestuosa naturaleza. El hombre que no entiende y no visualiza esta plena realidad, carece de entender su plenitud aislándose a sí mismo de su entorno o espacio y no sabe de dónde viene ni adónde va expuesto a cualquier corriente que lo arrastre a lugar desconocido.