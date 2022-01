La Mujer Infalible

Las palabras son incapaces de describir las virtudes de la dama Fátima Zahra (P). Lo que se ha escrito sobre las virtudes de la Dama de los Dos Mundos es una pequeña gota de un mar ilimitado de atributos divinos. Sin embargo, decidimos centrarnos en una parte de sus virtudes morales durante los días de su martirio.

Fátima Zahra (P) tenía una buena moral, una espiritualidad y naturaleza noble, tenía un sentimiento elevado y una comprensión rápida y un próspero pensar. Poseía una bondad extravagante, virtudes admirables y una mano generosa. Un corazón temerario y la valiente latía en su pecho, nunca se dejó llevar por el orgullo, estaba lejos de cualquier asombro o narcisismo, su egoísmo y orgullo no la abrumaban y nunca se doblegaba ante los arrogantes bravucones.

En este apartado, a modo de ejemplo, solo se mencionan algunas de las características que han aparecido en su vida:

Ciencia

Según el testimonio de los Imames Infalibles (P), Fátima Zahra (P) tuvo un conocimiento infinito hasta el Día del Juicio; resolvió las dudas de la gente y tuvo un gran lugar como científica entre las mujeres de su época.

Hiyab, castidad y presencia social

Fátima Zahra (P) prestó mucha atención a su cobertura y a no estar expuesta a hombres extraños. Al mismo tiempo, participaba en los asuntos sociales de acuerdo con su condición social de mujer, cuando era necesario. Estaba en la cima de la castidad y la pureza, el ego no la alcanzaba debido a su linaje profético, a quien Dios mantuvo alejado de la inmundicia y lo mundanal. Por el bien de la castidad, siempre que quería hablar con una persona o pronunciar un discurso frente a los hombres, había una barrera entre ella y los demás.

Justicia

Fátima Zahra (P), aunque se encontraba en los más altos niveles de fe en Dios y era hija de la personalidad más grande de su tiempo, materialmente se veía a sí misma como la mayoría de la gente.

Sacrificio

El perdón del derecho de uno para beneficiar a otros y el sacrificio personal es otro de los ejemplos en la vida de esta noble dama. Perdonó los pecados y los deslices de los impíos y aceptó sus excusas, a menudo sucedía que se rendía ante descarados actos y respondía a sus males con paciencia y perdón, evitaba las malas acciones y ansiaba las buenas obras.

Sufrir las necesidades de la vida y vivir con sencillez es un rasgo destacado de una persona que fue considerada la hija del líder de la comunidad profética de Medina. Estaba satisfecha con una vida sencilla y soportó las dificultades de la vida. Nunca codició a los demás, nunca menospreció lo que no era su derecho y nunca se humilló por pedir algo a los demás. En vida, siempre estuvo muy contenta y creía que la codicia separa los corazones y altera el bien de las cosas.

Por lo tanto, Fátima Zahra (P), junto con su belleza exterior, también estaba adornada con perfecciones espirituales, disfrutaba de la máxima magnanimidad, humildad y tenía un gran corazón, era una dama paciente, digna, amable condominio propio, castidad y firmeza.

Tenía una frente luminosa, un rostro sincero y labios sonrientes. Mientras su noble padre, el Mensajero de Dios (PB), estuvo vivo, una dulce sonrisa siempre estuvo dibujada en sus labios.

Su hablar no era más que la verdad y no despreciaba a nadie, no contaminó su boca con chismes, su corazón era un tesoro de secretos y cumplía con su palabra. Fue honesta en sus consejos, en sus discursos, sincera en sus intenciones y fue leal.