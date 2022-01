PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SEGUNDA EMANCIPÁCIÓN: IDEAS Y PROYECTOS DISRUPTIVOS EN AMÉRICA LATINA

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

La actual construcción colectiva de una teoría política nuestroamericana se erige como respuesta de los pueblos originarios, del campesinado, de la clase trabajadora, del pueblo afrolatinoamericano, mestizo y diverso, como amalgama histórica disruptiva ante los procesos de neocolonización.

El proceso de independencia o primera emancipación que tuvo lugar en el siglo XIX nos dejó, a través del proyecto histórico de grandes pensadores como Bolívar, Rodríguez y Martí, entre otros, las ideas de “libertad” y “patria grande”; ideas que hoy día se traducen en principios geopolíticos de tipo multicéntrico y pluripolar. Sin embargo, esta primera emancipación también dejó tras de sí cuerpos y subjetividades invisibilizadas, externalizadas y expuestas a los procesos de dominación de Gran Bretaña, Francia y del emergente imperialismo estadounidense; además de reproducir las formas institucionales mediadas por las oligarquías nacionales al servicio de esos centros de poder hegemónicos. De acuerdo con Martí:

Éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, en chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo, nos daba vueltas alrededor, y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos. Éramos charreteras de togas, en países que venían al mundo con alpargata en los pies, y la vincha en la cabeza.

Martí nos muestra los efectos de la sumisión ante el colonizador, lo que significa para los pueblos ser un caleidoscopio de identidades que pretende ser vaciado de la raíz propia, pero también nos insta a la lucha, a descubrirnos como sujetos transformadores ante la explotación y la dominación. Casi de inmediato, el proceso truncado de la primera emancipación produjo movimientos populares, luchas por la tierra y un profundo pensamiento crítico antihegemónico y antimperialista.

La lucha hoy es contra las nuevas formas de colonización del pensamiento hegemónico capitalista sobre el sur global, contra los aparatos ideológicos que median e instrumentalizan nuestra alienación y la reproducción del poder sobre el “bloque social de los oprimidos” en palabras de Gramsci. Son necesarias la formación desde la pedagogía trasformadora de Freire y Bigott, así como la estructuración orgánica del poder como manifestación obediencial y reconocimiento del otro y la otra; Chiapas es ejemplo de ello, con sus Caracoles (forma de organización regional de las comunidades autónomas zapatistas). Aquí son determinantes los planteamientos desde la perspectiva descolonial, ecológica, interseccional y emancipadora.

La profundización en una teoría política latinoamericana da voz a los sin voz. Somos capaces de crear teorías desde la praxis, convirtiendo esta creación en una oportunidad histórica para repensarnos y resignificar el peso del poder y sus múltiples dimensiones en nuestros sistemas políticos, nuestras democracias, nuestras miradas sobre el mundo que nos rodea y el poder que tenemos para transformarlas.

DESCRIPCIÓN

Este Primer Seminario Internacional Segunda Emancipación: Ideas y proyectos disruptivos en América Latina, bajo el lema Hacia una teoría política nuestroamericana y emancipadora, constituye un espacio de formación, investigación y debate creado en alianza con la Universidad Bolivariana de Venezuela que avalará académicamente todo el programa y será quien emita las constancias o certificaciones, tanto a los participantes como a los ponentes.

Con esta iniciativa deseamos contribuir en el desarrollo y fortalecimiento de herramientas teórico-metodológicas, orientadas al trabajo de reflexión de sujetos transformadores interesados en la construcción de una teoría política nuestroamericana desde los procesos políticos de la región. La suma de perspectivas diversas redundará en beneficio de investigadores, docentes, analistas, movimientos sociales, activistas, estudiantes y público en general. Se trata de un modesto aporte para la construcción de espacios que informen acerca del desarrollo de una teoría política propia que está emanando de los procesos políticos en la región, esto sin excluir a sus principales protagonistas: los líderes y lideresas comunitarios, las organizaciones de base, colectivos y movimientos sociales de Nuestra América que llevan adelante las acciones de lucha para alcanzar una emancipación plena y coherente con sus realidades.

DURACIÓN

La modalidad de participación es virtual a través de clases magistrales grabadas con una duración de treinta a cuarenta y cinco (30 a 45) minutos cada una. De modo que la carga horaria total es de dieciocho (18) horas académicas.

PONENTES

Las clases de nuestro Seminario Internacional serán dictadas por reconocidos investigadores, docentes, especialistas, intelectuales, así como por activistas de diferentes movimientos sociales y militantes de causas emancipadoras de Nuestra América. Ellos y ellas, desde sus valiosas y probadas experiencias individuales o colectivas cuentan con la suficiente solvencia moral, ética, intelectual y política para reflexionar acerca del pensamiento y la praxis emancipadora latinoamericana; desde la acción liberadora ejercida en cada uno de sus espacios de lucha, contribuirán con sus orientaciones para consolidar el proceso formativo que nos hemos planteado a partir de este Seminario.

INSCRIPCIÓN

La inscripción en el Seminario es totalmente gratuita. Participar en él, tener acceso a los videos, materiales bibliográficos y la interacción en los canales de Telegram u otros instrumentos virtuales que se creen para el diálogo y discusión no tienen ningún costo para los participantes. Para ello, los interesados deberán llenar la siguiente planilla electrónica:

https://bit.ly/3EWrP3D

METODOLOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN

La modalidad de participación es completamente virtual. Luego de la inscripción, los participantes recibirán todas las orientaciones necesarias y aclararán sus dudas en el canal Telegram https://t.me/+ZvTp59fse7phNTYx, creado especialmente para este Seminario Internacional.

Los videos correspondientes a las clases magistrales serán subidos a nuestro canal YOUTUBE (@nuestramericasp) y página FACEBOOK (@nuestramericasp) de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Para ello se publicará la Programación en nuestras redes sociales (todas bajo el mismo perfil de usuario @nuestramericasp), en la página web (https://segundopaso.es/tag/Nuestra+Am%C3%A9rica) y en el canal Telegram arriba mencionado. Esta Programación contendrá los nombres de los ponentes, el título de sus ponencias y el eje temático programático en el que se inscriben, así como también el día y la hora de emisión de cada clase. Los participantes inscritos podrán acceder a estos videos que solo se activarán en la fecha y hora pautadas.

De igual modo, los ponentes están invitados a estar presentes de manera virtual y en tiempo real en la sesión de preguntas y respuestas que tendrá lugar inmediatamente después de cada clase. Para ello se abrirá un grupo de discusión en Telegram, donde se llevará a cabo el intercambio de ideas por un lapso de treinta (30) minutos, aunque se podrá extender, a criterio del moderador y el ponente, hasta un máximo de cuarenta y cinco minutos (45 minutos).

Allí, los participantes podrán realizar preguntas o comentarios directamente al ponente a través del chat, en el orden que establezca el moderador o moderadora. Si por razones de fuerza mayor el ponente no pudiera estar presente, las preguntas serán recogidas por el moderador y, posteriormente, el ponente responderá a cada una de ellas, según lo estime, y serán publicadas en ese mismo grupo. Una vez cumplido el tiempo (45 minutos) el espacio de intercambio será cerrado y los participantes no podrán publicar sus mensajes, solo los administradores del mismo harán uso de él para dar a conocer las respuestas o cualquier otra información. No obstante, cada ponente tiene la potestad de ofrecer su correo electrónico o los medios que considere pertinentes para continuar por otras vías la comunicación con los participantes.

Los materiales bibliográficos, sean solo las referencias, direcciones electrónicas o publicaciones en PDF que aporten los ponentes para la profundización de los temas, estarán disponibles de manera gratuita en el canal de Telegram (https://t.me/+ZvTp59fse7phNTYx).

ESTRUCTURA

Este Primer Seminario en realidad forma parte de un plan de formación de mayor alcance y constituido por una serie de catorce (14) seminarios que están siendo organizados de manera paralela, los cuales irán ofreciéndose a lo largo del año 2022 en la medida en que se culmine su producción. Ellos pretenden recoger los aspectos más importantes acerca del tema principal que nos convoca y que se enuncia en el lema que acompañará a cada uno: Hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora.

Cada seminario internacional cuenta con un contenido programático que reúne tres o más líneas temáticas. Cada línea temática puede ser abordada por más de un ponente, pero no de manera simultánea, sino que cada clase tendrá su fecha y hora de transmisión. En algunos casos, el orden de los temas es importante, sobre todo en aquellos donde se realiza un recorrido de antecedentes teóricos e históricos. Esta serie de seminarios no es cerrada y pueden surgir otros temas que se sumarán al conjunto. El orden de los seminarios no es necesariamente igual al orden que ofrece la siguiente lista, sino que depende de los procesos de producción:

1. SEGUNDA EMANCIPACIÓN. IDEAS Y PROYECTOS EMANCIPATORIOS EN AMÉRICA LATINA.

2. EPISTEMOLOGÍA DESCOLONIAL.

3. SOBERANÍA Y DEFENSA.

4. DECRECIMIENTO Y ECOSOCIALISMO.

5. LA BATALLA COMUNICACIONAL.

6. ESPIRITUALIDAD, RELIGIÓN, POLÍTICA Y ESTADO.

7. IDENTIDAD.

8. MOVILIDAD HUMANA.

9. CRISIS DE LA MODERNIDAD.

10. CARACTERIZACIÓN DEL HEGEMÓN.

11. ESTADO EN TRANSICIÓN.

12. NUEVA ECONOMÍA E INTEGRACIÓN.

13. SALUD Y DERECHO A LA VIDA.

14. TRABAJO.

EVALUACIÓN

Para la aprobación de este Primer Seminario Internacional los y las participantes deberán llenar un Cuestionario de Evaluación, basado en el método de selección simple, sobre los temas planteados durante el Seminario. Para ello dispondrán, al cierre del ciclo, de todas las ponencias o clases virtuales en tanto en YOUTUBE y FACEBOOK, así como también en nuestro Canal de TELEGRAM (https://t.me/+ZvTp59fse7phNTYx). Para responderlo los participantes tendrán dos semanas (14 días continuos) contadas a partir del día siguiente de la última clase emitida. El Cuestionario será electrónico y luego de ser llenado se enviará automáticamente a los administradores-evaluadores.

El equipo evaluador estará conformado por los politólogos y docentes especialistas de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y del Centro de Estudios Sociaes y Culturales (Cesyc) de la Universidad Bolivariana de Venezuela, cuyos nombres no se darán a conocer. El resultado se enviará de manera individual al correo electrónico del participante proporcionado en la planilla de inscripción. La escala de evaluación utilizada será la siguiente: NO APROBADO – APROBADO.

CERTIFICACIONES

Quienes aprueben el Seminario tendrán derecho a una certificación emitida por el Centro de Estudios Sociales y Culturales (Cesyc) de la Universidad Bolivariana de Venezuela y por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

SEGUNDA EMANCIPACIÓN: IDEAS Y PROYECTOS DISRUPTIVOS EN AMÉRICA LATINA

Objetivo general

Conocer y comprender el concepto de segunda emancipación, sus antecedentes y prácticas a través de los proyectos éticos políticos disruptivos y cosmologías antineoliberales que han tenido lugar durante el siglo XX y XXI.

Sinópsis

Una aproximación a la producción de los conocimientos descoloniales y antineoliberales dentro del contexto de los procesos sociales y las luchas de los pueblos por su emancipación desde el siglo XIX hasta la actualidad, así como el uso políticamente estratégico de esos conocimientos y cosmologías para la construcción de futuros alternativos al capitalismo y de una teoría política nuestroamericana.

Ejes temáticos y ponentes

1. La vocación antimperialista nuestroamericana: Bolívar y Martí. Ponentes: Dr. Wolfgang Vicent (Venezuela), Dr. Luis Suárez (Cuba) y Katia Briceño (Venezuela).

2. Recorrido del concepto Segunda Emancipación en la historia de las ideas de Nuestra América, siglos XIX – XXI. Ponentes: Dra. Alexandra Mulino (Venezuela), Ramón Grosfoguel (Puerto Rico) y Dr. Rafael Bautista (Bolivia).

3. Los procesos revolucionarios en América Latina durante el siglo XX. Ponentes: Dr. Alí Rojas Olaya (Venezuela) y Dr. Luis Suárez (Cuba).

4. Proyectos ético políticos emancipadores del siglo XXI y su contribución a la teoría política. Ponentes: Dra. Ángeles Diez (España) y Dr. Ángel Tortolero (Venezuela).

5. Estado actual de los progresismos y las izquierdas latinoamericanas. Ponentes: Dr. Leonardo Bracamonte (Venezuela), Dra. Irene León (Ecuador) y María Alejandra Portillo (Venezuela).

6. La cosmología antineoliberal de los movimientos indígenas, sociales y campesinos. Ponentes: José Javier Capera (Colombia), Llanisca Lugo (Cuba), Ramón Moreno (Venezuela) y Movimiento Pueblos Unidos de la Región Choluteca (México).

Duración: Diecisiete (17) horas académicas.