Venezuela y Covid-19 Parte III

- El alarmante aumento de contagios y fallecidos a causa del virus en EEUU y aún así, Trump no cerraba sus fronteras, no decretaba cuarentena declarando que no podía parar la economía.

Entre tanto ocurrido, aun faltaba mucho más por ocurrir en el mundo, y en Venezuela sucedió algo casi inesperado y digo casi, no porque el Gobierno Nacional no estuviese preparado para solventar el hecho, sino porque en medio de la emergencia de la pandemia era difícil creer que esto sucedería, pero claro el imperialismo no duerme, mucho menos le importa nada que no sea sus intereses de dominación y opresión violando soberanía de Estados, entonces este era su plan contra la Revolución Bolivariana de Venezuela y su líder Presidente Nicolás Maduro Moros, este era justamente el momento propicio que según Trump y sus mercenarios y lacayos de la mal llamada oposición venezolana (realmente es la contra Revolución fascista), esperaban para consolidar uno más de sus intentos de ataque terrorista en Venezuela de la siguiente manera: