Imperdonables Crímenes Saudíes Contra el Pueblo Yemení

Sin duda que el cáncer israelí no solo daña directamente al pueblo palestino. Estamos también en presencia de una metástasis, ya no larvada, que se ha ramificado desde el wahabismo más acérrimo, que es pagado con dólares norteamericanos y financiado por el sionismo de Wallstreet. Toda una auténtica operación de la multinacional del crimen afincado en la triada del régimen de Israel , Estados Unidos y Arabia Saudita, los guardianes de los intereses de una elite capitalista que luchan contra los pueblos en resistencia como Yemen, nación a la que no se debe abandonar, como tampoco se puede abandonar a Palestina, dos gotas de agua de esperanza para la humanidad libre y digna.