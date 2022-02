Otra vez el valle de la sombra de la muerte

He visto durante algunos días los noticieros de la Televisión y en el momento que tratan la situación internacional veo con sorpresa, que dedican muy pocos minutos al conflicto que repiten permanentemente que ocurre entre Ucrania y Rusia, pero donde claramente se trata de un conflicto que involucra a Washington, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Rusia, bajo la excusa de Ucrania con respecto a la región del Donbass y Crimea (1)

En uno de los canales de televisión gastan unos pocos minutos con imágenes de algún canal europeo y explican que hay tropas y preocupación en las potencias occidentales; en otro canal, al día siguiente, la periodista dedica la mayor parte del tiempo a explicar cómo llegó a la ciudad de Donetsk en la región del Donbass. Yo, que viví mi infancia viendo a José María Navasal (2) explicando los conflictos internacionales desde su púlpito fascistoide, creo que aprendía más o quizás no había dónde elegir y mi comparación pierde justicia con los años.

Por lo que he leído este conflicto, tanto en Ucrania como los intentos del gobierno de Kiev de “recuperar” Crimea podrán desatar una guerra mundial, hay muchos intereses en juego: petróleo, gas, geopolítica, y un largo etc. que creo que no alcanzaremos a comprender. Las imágenes que muestran del conflicto son generales, paisajes, algún movimiento de tropas, calles de algunas ciudades. Nadie sabe si trata de imágenes actuales o son de algún archivo o si son, efectivamente, de esos lugares. La vida parece que pasa cada vez más rápido y nadie tiene tiempo ni ganas para detenerse a pensar en este conflicto que parece tan lejano. Para qué preocuparnos de algo que es tan distante y difícil de entender, si tenemos nuestros propios conflictos, que aún no comprendemos a cabalidad o de los cuales no queremos hacernos cargo.

En el caso de Crimea, este no es un área de conflictos reciente, no es nueva en las noticias. De hecho, la guerra de Crimea (1853 – 1856) que involucró a varios países fue la primera guerra de la cual hay material fotográfico. Hay dos fotógrafos claves que cubrieron la guerra. Carol Czathamari y Roger Fenton, del primero sabemos que estuvo ahí, pero su obra se perdió cuando el lugar que la albergaba en Bucarest fue destruido por los bombardeos décadas más tarde. Roger Fenton obtuvo más de 300 fotografías, pero su trabajo fue muy discutido porque no mostraba el horror de la guerra. Roger Fenton fue enviado a Crimea por el gobierno británico para mostrar el lado “amable” de la guerra, ya que la intervención británica no era bien vista por la opinión pública. En sus fotografías no hay ningún muerto, ningún mutilado ni nada que pudiese mostrar el horror del conflicto.

El punto a favor de Fenton es que en ese tiempo tomar una fotografía significaba que el tiempo para obturar no era una fracción de segundo, sino que por lo menos 20 segundos, por lo que sus personajes debían permanecer quietos. Realizar estas fotografías significaba además contar con un gran equipo para poder hacer el trabajo de revelado, Fenton utilizaba un carro tirado por caballos donde llevaba todos sus bártulos. Sus fotografías son de oficiales y soldados posando, también podría haber fotos de las víctimas, podría haber fotografiado a los muertos en el campo de batalla, o los pueblos acribillados, pero no era su encargo.

De esta forma se pretendía enviar un mensaje a la población británica de que la guerra en la que se habían involucrado no era tan mala, ni tan cruel ni tan guerra. Una de las fotografías más famosa de esta serie se titula: “El valle de la sombra de la muerte”. Y muestra un paisaje; un camino y unas colinas a los lados, en el camino hay balas de cañones. En ese lugar se llevó a cabo una batalla en la murió una gran cantidad de soldados ingleses. La foto también tiene su polémica, según algunos el fotógrafo puso las balas para darle más dramatismo a la escena. Otros dicen que no es así. Una discusión que parece superficial, pero no lo es, y que creo que resume la labor del fotógrafo Fenton.

En la forma y fondo se pretendía manipular la información, o mostrar solo una de las tantas partes del conflicto. No sabemos si además de las fotografías “oficiales” de Fenton existieron otras que mostrasen las otras partes de la guerra. Sería un buen tema para investigar. De esta forma a Fenton algunos lo consideran el primer reportero gráfico de guerra y otros dicen que lo de él, no es fotografía de guerra y no se puede comparar su obra con la de los fotógrafos de la guerra de Secesión en Estados Unidos, una década más tarde, que si mostraron el horror. Supongo que en esta decisión también influyeron intereses políticos, ambos bandos estaban interesados en mostrar lo despiadado que era el enemigo.

Pasan los días y el conflicto en Europa Oriental, tanto en el Donbass como también el involucrar a Crimea, mantiene sus cinco minutos en los noticieros. Ello, entre los informes sobre los años de reinado de Isabel de Inglaterra, las querellas de la realeza española y el rápido panorama sobre desastres climáticos. Nada ha cambiado. Alguien quiere que no sepamos.

Juan Ignacio Colil

Escritor Chileno.

Columna Para SegundoPaso ConoSur

Permitida su reproducción Citando la Fuente.

1. Nota de la Redacción. Donbass. Región de Ucrania situada en el este del país conformada, principalmente por un 98% d ela población ruso-parlante que a través de la creación de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk han tomado un camino separatista. En el caso de Crimea hablamos de una península ubicada en el Mar Negro, que a partir del año 2014 decidió su retorno al seno de Rusia de la cual había salido el año 1954 al ser transferida a Ucrania por decisión del soviet supremo soviético de la época.

2. Nota de la Redacción. José María Navasal. Periodista nacido en España el año 1916 y afincado en Chile, país en el cual desarrolló su labor como periodista de temas internacionales en agencias, diarios y canales de televisión – principalmente el canal perteneciente a la Iglesia católica, Canal 13 - hasta su muerte el año 1999,