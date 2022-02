PERFIL DE LOS PONENTES DEL I SEMINARIO INTERNACIONAL SEGUNDA EMANCIPACIÓN: IDEAS Y PROYECTOS DISRUPTIVOS EN AMÉRICA LATINA

NOMBRE Y PAÍS DE LAS Y LOS PONENTES

Alexandra Mulino Giannattasio (Venezuela) Alí Ramón Rojas Olaya (Venezuela) Ángeles Diez Rodríguez (España) Ángel Tortolero Leal (Venezuela) Irene León Trujillo (Ecuador) José Javier Capera (Colombia) Katia Briceño Yaselli (Venezuela) Leonardo Bracamonte (Venezuela) Llanisca Lugo (Cuba) Luis Suárez Salazar (Cuba). María Alejandra Portillo (Venezuela) Movimiento Pueblos Unidos de la Región Choluteca (México). Rafael Bautista Segales (Bolivia) Ramón Grosfoguel (Puerto Rico) Ramón Moreno (Venezuela) Wolfgang Radamés Vicent Vielma (Venezuela)

PROGRAMA DE LAS CLASES MAGISTRALES A TRAVÉS DEL CANAL YOUTUBE: NUESTRA AMÉRICA SEGUNDO PASO

MARTES 15

La vocación antimperialista nuestroamericana: Bolívar y Martí.

PONENTES

10:00. Dr. Wolfgang Vicent (Venezuela).

11:00. Dr. Luis Suárez (Cuba).

12:00. Dra. Katia Briceño (Venezuela).

MIÉRCOLES 16

Recorrido del concepto Segunda Emancipación en la historia de las ideas de Nuestra América, siglos XIX – XXI.

PONENTES

10:00. Dra. Alexandra Mulino (Venezuela).

11:00. Dr. Ramón Grosfoguel (Puerto Rico).

12:00. Dr. Rafael Bautista (Bolivia).

JUEVES 17

Los procesos revolucionarios en América Latina durante el siglo XX.

PONENTES

10:00. Dr. Alí Rojas Olaya (Venezuela).

11:00. Dr. Luis Suárez (Cuba).

VIERNES 18

Proyectos ético políticos emancipadores del siglo XXI y su contribución a la teoría política.

PONENTES

10:00. Dra. Ángeles Diez (España)

11:00. Dr. Ángel Tortolero (Venezuela).

Estado actual de los progresismos y las izquierdas latinoamericanas.

PONENTES

15:00. Dr. Leonardo Bracamonte (Venezuela)

16:00. Dra. Irene León (Ecuador)

17:00. Dra. María Alejandra Portillo (Venezuela).

SÁBADO 19

La cosmología antineoliberal de los movimientos indígenas, sociales y campesinos.

PONENTES

9:00. Dr. José Javier Capera (Colombia).

10:00. Dra. Llanisca Lugo (Cuba).

11:00. Dr. Ramón Moreno (Venezuela).

12:00. Movimiento Pueblos Unidos de la Región Choluteca (México).

FOTOS Y CURRÍCULO

ALEXANDRA MULINO. Venezolana. Licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales, Universidad de Carabobo. Socióloga por la Universidad Central de Venezuela. Magister Scientiarum en Filosofía, mención Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Central de Venezuela. Doctora en Filosofía por la Universidad de Salamanca, España. Profesora Asociada de la Escuela de Educación, EE, Universidad Central de Venezuela, UCV. Exjefa de la Cátedra de Sociología de la Educación. Exdirectora de la Revista de Pedagogía. Actual jefa del Centro de Investigaciones Educativas, CIES, EE, UCV. Líneas de investigación adscritas al CIES: Historia de las ideas en Venezuela: De las Ciencias Sociales, Humanas, Naturales y Filosóficas (S. XIX -S. XX); Lecturas disidentes de las Ciencias Sociales y Humanas y Perspectivas venezolanas. Cartas a Miguel de Unamuno (UCVUSAL). Profesora de postgrado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, UBV, en el área de los Enfoques y teorías del desarrollo. Investigadora HP del Centro de Estudios Latinoamericanos “Rómulo Gallegos”, CELARG, con la línea de investigación: Reconstrucción de la memoria sociológica general y de la educación venezolana (finales del s. XIX y mediados del XX). Exeditora e investigadora del Centro Rodrigueano de Investigación Social para la Latinoamericanidad, CRISOL.

ALÍ RAMÓN ROJAS OLAYA. Venezolano. Docente, escritor y filósofo. Estudió la licenciatura en Educación, Mención Matemática en la Universidad Central de Venezuela y es doctor en Filosofía de la Facultad de Ciencias Pedagógicas y Psicología de la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Fue Director de Postgrado y Adiestramiento de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (2008). Miembro del Grupo de Investigación y Difusión en Educación Matemática (Gidem); Coordinador Nacional del Programa Nacional de Formación de Educadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela y Misión Sucre (2012); director de Postgrado y Adiestramiento de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública.} (2002-08); rector de la Universidad Católica Santa Rosa; rector de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, UNEXCA. Autor de los libros: Currículo de la indignación y la ley del desagravio (2010); Pedagogía del adobe (2010); Aten al planeta; Matemática y realidad; Letras para la conciencia; La hora de los hornos y Errabundas luciérnagas del cielo nocturno, entre otros. Coautor de los libros de texto de la Colección Bicentenario del Ministerio del Poder Popular para la Educación y la coordinación editorial de la Serie de Matemática de 1ro y 2do año de Educación Media. Columnista semanal de "Saber y trabajo para liberar Nuestra América" en el Diario Vea.

ÁNGELES DIEZ RODRÍGUEZ Española. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, Sección de Sociología, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología en el programa de América Latina contemporánea del Instituto Ortega y Gasset de la UCM y profesora del Departamento de Cambio Social en la Universidad Complutense. Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista (FAI) y de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Desde el 2001 es profesora de la Universidad Complutense de Madrid impartiendo clases de Sociología Política, Bases sociales de los regímenes políticos, Sociología General, Conflicto político y violencia colectiva y Análisis comparado de las democracias. Actualmente trabaja sobre violencia colectiva, conflicto político, modelos democráticos, y la utilización de recursos cinematográficos en la formación en Ciencias Sociales. Coordina el área de Cine y política del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA) y dirige el Curso de Especialista en “Cine, Fotografía y Vídeo Político y social” (Título propio de la UCM).

ÁNGEL RAFAEL TORTOLERO LEAL. Venezolano. Docente, investigador, articulista, diplomático y analista político. Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Ciencias Sociales (U.C). • Magíster en Gerencia de Sistemas (UBA). • Especialista en Políticas Públicas (ULAC) • Especialista en Gerencia Pública (UNED) • Master en Políticas Públicas (FIIAPP) • Master en Gerencia Pública (UNED) • Doctor en Ciencias de la Educación (UBA) Experiencia Laboral Docente y de Investigación Experiencia al Servicio del Estado Experiencia en el Servicio Exterior • Profesor Ciencias Sociales Facultad de Ingeniería. U. C • Director de Núcleo. IUT Antonio José de Sucre • Profesor de Políticas Públicas Área de Postgrado. Universidad Bicentenaria de Aragua. UBA • Profesor Titular de Arte y Cultura. Área de Agronomía. UNERG. • Profesor-Investigador de Políticas Públicas y Desarrollo. Área de Postgrado. UNERG • Coordinador Nacional del Doctorado en Ciencias de la Educación. UNERG • Profesor Investigador del Post Doctorado en Filosofía de la Praxis; Geopolítica Disruptiva; Pensamiento Contra Hegemónico y Descolonizador • Asistente Parlamentario. Asamblea Nacional. • Secretario del Bloque Parlamentario del Centro. Asamblea Nacional. • Secretario del Bloque Parlamentario de Amistad Venezuela-Kuwait • Gerente Regional del INE Aragua • Diplomático en Comisión Primer Secretario Encargado de Negocios en la Embajada de Venezuela en Israel. MPPRE • Diplomático en Comisión Primer Secretario encargado de la apertura de la Oficina de Negocios en los Territorios bajo el mando de la Autoridad Nacional Palestina • Diplomático en Comisión. Ministro Consejero Encargado de Negocios para la fundación de la Embajada de Venezuela en la República de Chipre. MPPRE • Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Chipre. • Observador Electoral Internacional en las Elecciones Palestina 2006 • Miembro del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez • Miembro del Centro de África y el Medio Oriente CEAMO CUBA. • Miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Afro Asiáticos ALADAA • Director Principal de Internacional Bolivariana • Articulista de Opinión en diarios Regionales, Nacionales e Internacionales. • Articulista de páginas Web. Conductor de programas de Radio y TV • Adscrito a la Línea de Investigación Pensamiento Contra Hegemónico.

IRENE LEÓN TRUJILLO. Ecuatoriana. Doctorada en Sociología por la Universidad de Montreal (1989).​ Forma parte del Foro Social Mundial desde sus inicios en 2001 trabajando especialmente en los ejes transversales de alternativas a la globalización y derecho a la comunicación, además de género y diversidad.​ También forma parte del Foro Social de Las Américas y es miembro de la secretaría de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad.​ Es también vicepresidenta del consejo directivo de la Agencia Latinoamericana de Información, creada en 1977 y dedicada al acompañamiento a los procesos de comunicación popular y organizaciones sociales. De 2014 a 2016 fue asesora del gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana con Ricardo Patiño al frente. Entre sus publicaciones: La ALBA: horizonte latinoamericano del Siglo XXI (2013) Irene León Coordinación. Fedaeps. Elecciones en Venezuela: lecturas y aprendizajes (2013) con Ana Elisa Osorio, María Augusta Calle y María de Lourdes Urbaneja. Fedaeps. Colonialismo y descolonización: nuevas versiones en América Latina en Movimiento N.º 474 - Diversidades N.º 4 "La descolonización inconclusa". ALAI y Fedaeps (2012).

JOSÉ JAVIER CAPERA. Colombiano. Es Doctor en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (México). Maestro en Sociología Política del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Politólogo de la Universidad del Tolima. Analista político y columnista del periódico El Nuevo Día (Colombia) y Rebelión.org (España).

KATIA BRICEÑO YASELLI Venezolana. Docente e investigadora. Especialista en Tecnologías Gerenciales, Universidad Nueva Esparta. Caracas. Magister en Educación, mención Enseñanza de la Matemática por Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Caracas. Doctora en Innovaciones Educativas por la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA). Postdoctorado en Historia de la Educación desde una perspectiva marxista (Centro Internacional Miranda). Postdoctorado en Filosofía de Nuestra América. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.

LEONARDO BRACAMONTE. Venezolano.

LLANISCA LUGO. Cubana. Licenciatura en Psicología. Universidad de la Habana. Maestría en Psicología de las Organizaciones. Facultad de Psicología. Universidad de la Habana. Doctorante en Filosofía. Instituto de Filosofía. Universidad de la Habana. Profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana. Educadora Popular. Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr.

LUIS ARMANDO SUÁREZ SALAZAR. Cubano. Graduado en Ciencias Políticas, postgrado en Filosofía, Doctor en Ciencias Sociológicas y Doctor en Ciencias. Actualmente, es integrante del Comité Académico de la Maestría y Profesor Titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI), así como de varias Cátedras de la Universidad de La Habana, Cuba. Entre ellas, la Cátedra de Estudios del Caribe y la Cátedra Simón Bolívar. Fue Investigador y Director del Centro de Estudios sobre América (CEA) de La Habana, Cuba. En el propio lapso, dirigió la revista Cuadernos de Nuestra América que publica esa institución. Paralelamente, a partir de 1986 y durante siete años consecutivos, integró la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), en la que ocupó su presidencia entre 1991 y 1993. Asimismo, entre 1991 y 1994, fue miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y, entre 1986 y 1997, fue integrante de la Junta Directiva de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales para Centroamérica y el Caribe (CRIES). Fue Coordinador del Departamento de Investigaciones Jurídicas del Ministerio de Justicia de la República de Cuba. Desde ese cargo también fue Secretario Ejecutivo del Centro Coordinador para el Desarrollo de las Investigaciones Jurídicas y del Primer Programa Ramal de Investigaciones Jurídicas, así como Miembro de Número de la Comisión Asesora del Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho de la Fiscalía General de la República de Cuba. Posteriormente, entre 1999 y mayo del 2001, fue Coordinador del Grupo Gestor para la Planeación Estratégica del Ministerio de Justicia de la República de Cuba. A partir de junio del 2001 trabaja como Creador Literario (escritor) Independiente. En esa condición, es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional de la Unión de Juristas de Cuba (UNJC), de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) y de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe (ADHILAC). También integra el Consejo de ex presidentes de ALAS. Ha publicado más de ciento cincuenta artículos y ensayos. También ha sido autor, coautor, compilador y editor de cerca de cinco decenas de libros. Algunas de sus obras han sido traducidas al alemán, al inglés, al italiano, al portugués y al ruso. Además, han recibido los siguientes reconocimientos: Mención de Honor del Jurado del Segundo Premio Internacional de Ensayo “Pensar a Contracorriente” convocado por el Instituto Cubano del Libro; Premio de la Crítica Científico-Técnica de la Academia de Ciencias de Cuba y del Instituto Cubano de Libro; Mención Honorífica de la primera edición del “Premio Libertador al Pensamiento Crítico”, otorgado por el Ministerio de la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, y Premio Anual a la tesis presentada para obtener su grado de Doctor en Ciencias: máxima categoría académica que confiere la Comisión Nacional de Grados Científicos de la República de Cuba. Como autor sus libros más recientes han sido: Madre América: Un siglo de violencia y dolor (1898-1998); Un siglo de terror en América Latina: Crónica de crímenes de Estados Unidos contra la Humanidad; La estrategia revolucionaria del Che: Una mirada desde el primer lustro del siglo XXI; Obama: La máscara del poder inteligente y La estrategia revolucionaria del Che: Una mirada desde los albores de la segunda década del siglo XXI.

MARÍA ALEJANDRA PORTILLO. Venezolana. Doctora en Ciencias para el Desarrollo Estratégico. Área Política y Gestión Pública. Investigadora adscrita al Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Directora de Integración Socioeducativa de la UBV. Escritora e investigadora de la Fundación Segundo Paso.

Movimiento Pueblos Unidos de la Región Choluteca. Mexicanas. Pueblos Unidos de la Región Cholulteca es una organización que conglomera más de 20 pueblos Nahuas que habitan alrededor de los Volcanes Popocatépetl e Iztaccihuatl en el estado de Puebla, México. Desde tiempos ancestrales los pueblos de esta región se han dedicado al trabajo del campo, resistiendo en el sostenimiento de los modos de vida ancestrales. Al habitar en un lugar con grandes cuerpos de agua subterránea, se han visto amenazados y afectados por la instalación de complejos industriales, por ejemplo el gasoducto que atraviesa tres estados y forma parte del Proyecto Integral Morelos, así como torres de alta tensión y tubos de descargas industriales tóxicas. Durante 29 años han padecido el saqueo de millones de litros de agua que la empresa Bonafont del corporativo DANONE extraía diariamente. A través de las asambleas de los pueblos cholultecas, se decidió que el día 22 de marzo de 2021, se cerrara la empresa, y fue el 8 de agosto que los pueblos tomaron las instalaciones para impedir que la empresa regresara a continuar con la extracción. Desde entonces, en el lugar se construyó la casa de los Pueblos Altepelmecalli, en la cual se llevan a cabo actividades educativas, de salud, arte y cultura, deporte, organización de mujeres, justicia y agricultura.

RAFAEL BAUTISTA SEGALES. Boliviano. escritor y pensador boliviano, cuenta con estudios en música, literatura y filosofía. Profesor invitado en distintas instituciones como la Escuela Anti-imperialista, la Universidad Indígena Boliviana – Tupak Catari, entre otras. Invitado a conferencias, cursos y seminarios a nivel nacional e internacional. Entre sus publicaciones destacan: Del mito del desarrollo al horizonte del Vivir Bien, El Tablero del Siglo XXI. Geopolítica des-colonial de un orden global post-occidental y El ángel de la historia. Genealogía, ejecución y derrota del golpe de Estado 2018-2020. Actualmente dirige el Taller de la Descolonización, la Comunidad de Pensamiento Amautico y es el Director General de Geopolítica del Vivir Bien y Política Exterior de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Además de ser columnista en diversas páginas de información y pensamiento alternativos.

RAMÓN GROSFOGUEL. Puerto Rico. Sociólogo, escritor, investigador y docente universitario. Egresado en Sociología por la Universidad de Puerto Rico, con doctorado por la Universidad de Temple, con sede en Filadelfia (EE.UU.). Es profesor en el Departamento de Estudios Étnicos en la Universidad de Berkeley. Doctor en Sociología por la Temple University, Grosfoguel se ha convertido en una referencia mundial en el proyecto del que es fundador, Decolonity Europe. El pensamiento de Grosfoguel está ligado a la filosofía de la liberación latinoamericana, a la perspectiva de la colonialidad del poder y a la búsqueda de nuevas orientaciones del conocimiento no eurocéntrico. Entre sus publicaciones destacan: Geopolitics and Trajectories of Development: The Cases of Korean, Japan, Taiwan, Germany and Puerto Rico (2009) co-editado con Sungho Kang; Islamophobie dans le monde moderne (2008) co-editado con Mohamed Mestiri y El Yamine Soum; El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global (2007) co-editado con Santiago Castro-Gómez; Colonial Subjects: Puerto Rican Subjects in Global Perspective (2003).

RAMÓN MORENO. Venezolano. Lic educación ULA Táchira Venezuela, espec en planificación de la educación universitaria, Msc en cs políticas ULA Mérida, doctorado en seguridad de la nación Iaesen Caracas, investigador en materia de fronteras, soberanía e integración, seguridad de la nación y defensa integral.

WOLFGANG RADAMÉS VICENT VIELMA. Venezolano. Escritor, articulista, docente, historiador, geógrafo. Licenciatura en Geografía (1986) y realizó el Postgrado en Análisis de Datos en Ciencias Sociales (1989). Ha realizado diversos cursos y talleres en las áreas de Folklore, Proyectos, Geomorfología, Organización y Conservación documental, fotográfica y cinematográfica, sobre Derecho, Multimedia certificado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, 1995, Promoción de Lectura y otros. Su desempeño laboral lo ha desarrollado principalmente en la Biblioteca Nacional, en la Casa de Nuestra América José Martí y en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Bolivariana.