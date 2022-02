El Costoso Repunte para la Lectura en América Latina

Las razones para leer en estas naciones, van de acceder a conocimientos generales, exigencias académicas, por placer, por actualización profesional, y por exigencias laborales. En tanto, en países como Brasil, España, Colombia y Chile, las razones para no leer surgen de la falta de tiempo, por desinterés o porque no les gusta leer.

De acuerdo con INEGI, en el país se leyeron, en los últimos 12 meses, un promedio de 3,7 ejemplares, lo que no se alcanzaba desde 2017. Entre los motivos para no leer en este país, figuran falta de tiempo e interés, motivación o gusto por la lectura.

El Instituto de Opinión Pública del Perú indica que los peruanos no leen más de tres libros por año, y en paralelo, la empresa encuestadora Datum Internacional en un trabajo de consulta a más de 1200 peruanos, señalaron que el 20% de los padres no tenían tiempo para leer con sus hijos. Igualmente, el 70,2% de los peruanos no tienen tiempo para leer, y al 29,5% de los peruanos, no les gusta leer. El ministerio de Cultura del país señala que no existen hábitos de lectura en Perú, lo que explica los motivos.