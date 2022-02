Cómo Desarrolla su Estrategia Defensiva la RPD de Corea

El objetivo de la mencionada prueba, según consigna la agencia norcoreana KCNA, fue la de revisar cualquier misil entre los que se fabrican y suministran, y confirmar, además, la exactitud integral del arma testeada, es decir, constatar que posean capacidad operativa plena bajo cualquier condición, de manera que no presenten fallas.

El contenido de esta estrategia defensiva de la RPD de Corea dice relación con la política de preparación ante los intentos y potenciales agresiones de los Estados Unidos, que constantemente realiza ejercicios de roce junto a su aliado Corea del Sur, para atacar a su enemigo político, con quien no ha firmado la paz, por lo que en la práctica la guerra continúa, destinando Estados Unidos billones de dólares para prolongar tal estatus contrario a la paz mundial.

Últimamente se han dado a conocer unas tristes imágenes del Paseo de la Fama de Holywood, ciudad de Los Ángeles, Estado de California, donde el glamour es reemplazado por carpas levantadas por personas sin casa, quienes deben hacer frente a condiciones climáticas extremas, y a condiciones sociales y económicas rigurosas a las que han llegado en Estados Unidos, país que no puede ocultar su fracaso al no brindar condiciones mínimas para sus ciudadanos, donde la alimentación, la salud y vivienda han pasado de mínimas condiciones a la miseria humana. Sin embargo, para los medios comerciales, el peligro sigue siendo Corea del norte, no el Gobierno estadounidense, que solo vela por las elites y sus privilegios.