Un Regalo De Luz Para La Humanidad

Dirigiéndose a la multitud, emitió unas dulces palabras, y señaló: “Oh gente, Dios entre de sus creyentes me ha elegido. Soy superior a las mujeres privilegiadas del pasado. Si Asiah adoró secretamente a su Señor... y si María sacudió el tronco de una palmera, y cayeron dátiles maduros y frescos, Dios me hizo superior a todas ellas y todas las mujeres del mundo, porque yo di a luz a mi hijo en la Casa de Dios. Y durante tres días fui su invitada. Y me sirvieron frutas del Paraíso y comidas divinas. Al salir de la Kaaba, el Señor me llamó y me dijo: Fátima, llama a tu bebé "Ali", porque es exaltado y su Señor es el Más Exaltado. Lo he llamado por Mí y le he conferido los secretos de Mi Conocimiento. Él es quien purificará Mi Casa de la obscenidad de los ídolos.