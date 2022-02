Soleimani El Señor de los Corazones

Fue esa foto universal, la que inmortalizó al General, mi primera impresión fue ver a ese hombre bravío de uniforme militar, Guardián de la Revolución Islámica de Irán. Aquel rostro lleno de fortaleza y valentía, enalteciendo la Defensa Sagrada de la Justicia y la verdad. Eterno y Glorioso mártir que condenó al terrorismo y a la opresión, no dejó ni a sol, ni a sombra su misión, siempre a pasos adelantados para combatir con precisión los planes macabros desestabilizadores de la región Asia Occidental. Su infinito amor y valentía fue conocida en todos los continentes, siendo conocido como Héroe y Mártir inmortal.

Mi intención, no sólo es dar a conocer la Misión de Soleimani como figura de gran importancia y autoridad militar, sino enfocar en las mentes y corazones de los lectores cual era su esencia espiritual que lo conllevó tanto, a amar el Glorioso Martirio, como a la Defensa Sagrada de la Justicia, de manera espontánea, precisa, y con un dominio geo territorial, estratégico, táctico para el combate y la resistencia casi perfecta.

Bien lo ha dicho públicamente, el excelentísimo y hermano fraterno del pueblo venezolano, el embajador de la República Islámica de Irán en la Republica Boliviariana de Venezuela señor Hojjatollah Soltani en sus palabras dedicadas al querido Soleimani : “Sardar Soleimani dedicó toda su vida a defender a los más vulnerables, víctimas de opresión y terrorismo. Un ser humano verdaderamente completo, brillante, honorable, digno de que hasta los enemigos así lo reconocieran”, éstas últimas palabras sobre los enemigos me hizo relacionar el carácter del Glorioso General con el carácter del Imam Alí (P), cuando en un análisis que hiciera el profesor Ayatollah Murtada Mutahari, en su libro: Polarización en torno del carácter de Alí Ibn Abi Talib (P) dice que si nos detenemos a examinar la naturaleza y temperamento humano, aquella persona que posea éstos dos aspectos de manera sana y pura, jamás se ofenderá con un reclamo o regaño de Alí (P), aunque no sea su partidario; y por el contrario, aquél que posea una naturaleza enferma de odio e hipocresía, jamás mostrará ningún afecto por un ser como el Imam (P), aún siendo un hombre que representa el cuerpo estructural de la Verdad, aun cuando reciba de él grandes favores, ese es un auténtico enemigo. De esta manera, también fueron los contrarios y los enemigos de Soleimani.

Cuando el querido General pronunció aquel discurso, donde transmitió el mensaje como el Imam directamente contra el opresor, a Donald Trump, no cabe duda que éste se estremeció de miedo y odio. Las palabras que Trump jamás olvidará y que pretendió acallar cobardemente asesinando a Soleimani, admitiendo públicamente con abominable arrogancia, ante el silencio de la comprada ONU y ante -en su mayoría- “Lacaya al Imperio: Comunidad Internacional”, aún así, esas palabras se amplían indetenibles, magistralmente tormentosas, porque hoy están presentes, son acción firme y disciplinada en Combate y de una Resistencia sin descanso, contra el sistemático terrorismo e injerencia estadounidense, al punto de hacer caer en desespero inminente a la Casa Blanca. Este mensaje se extendió por todo el mundo desde Asia Occidental y Oriente Medio, es un eco que se escucha fuerte y claro desde Irak, Palestina, Yemen y Siria, así que Trump aún escucha el retumbar de aquellas palabras en su conciencia, al mismo tiempo que las ve cumplirse, más fortalecidas en la marcha sostenida de la Ecuación de Resistencia.

“Estámos cerca de ti señor Trump jugador de azar, te digo, donde menos piensas ¡estámos cerca de ti! Somos una Nación de Mártires, somos la Nación del Imam Husain (P). Ya hemos pasado por momentos muy difíciles, somos hombres hechos para el campo de guerra, no tienes posibilidades aquí, porque las destruiremos. Tú empiezas esta guerra, pero nosotros decidimos el final, por lo tanto, no insultes a la Nación Iraní. ¿Tu me amenazas? pero yo tengo sed del Martirio…”