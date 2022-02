Sucesos del Inicio de la Misión Profética del Mensajero de Dios (P)

« Después de que el Profeta Muhammad (PB) bajó de la montaña, en el camino, pensó para sí mismo, ¿acaso tendré éxito en esta gran misión? ¡No sea que los Quraysh me atribuyan locura y se opongan al progreso de mi cometido! Dios le reveló: "No te preocupes por la negación de Quraysh, pronto tu religión se extenderá. La bandera de alabanza y monoteísmo se alzará en tu mano y posteriormente será entregada a Ali (P). Hemos hecho de Ali (P) el líder supremo de todos los profetas e Imames después de ti".

En cuanto Muhammad (PB) descendió de la montaña, una voz vino de las rocas y peñascos que decía: Que la paz sea contigo, oh, Mensajero de Dios, que la paz sea contigo, oh, amado de Dios, que la paz sea contigo, oh, Profeta de Dios.