Beneficios de la Vitamina D

La diabetes tipo 2 es un tipo de enfermedad que provoca resistencia a la insulina y, en consecuencia, el cuerpo necesita más insulina para ayudar a que la glucosa ingrese en las células y los niveles de azúcar en la sangre aumentan por encima de lo normal. Los investigadores están examinando si la vitamina D puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Además, la vitamina D permite la absorción del calcio y luego este coadyuva a controlar el azúcar de la sangre. Los estudios han demostrado que las personas con deficiencia de vitamina D son más propensas a desarrollar diabetes tipo 2 en los últimos años de su vida, pero esta relación aún no se ha confirmado del todo. Se requiere de más investigación para determinar si la ingesta de suplementos con vitamina D puede ayudar a las personas con diabetes tipo 2.

Los altos niveles de vitamina D reducen el riesgo de desarrollar Esclerosis Múltiple. Un estudio reciente demuestra que la vitamina D puede reducir la progresión de la enfermedad, aunque esta relación entre la vitamina D y dicha afección aún no está del todo clara. Además, no se ha confirmado si los bajos niveles de vitamina D causan Esclerosis Múltiple o si la carencia de vitamina D es el resultado de dicha enfermedad. La EM es más común en el ecuador norte, lo que indica que los índices de luz solar que recibe el cuerpo están asociados con el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, si los niveles de vitamina D son altos, disminuye el riego de que las personas desarrollen EM. Los suplementos de vitamina D también son útiles para los pacientes con EM, aunque todavía no se ha llegado a determinar la dosis.