Los Pasos que Estados Unidos Debe Dar En Las Negociaciones en Viena

Después de la salida ilegal de Estados Unidos del Plan Integral, Alemania, el Reino Unido y Francia prometieron conservar el acuerdo garantizando los intereses económicos de Irán, pero, en la práctica, no han hecho nada para mantener el acuerdo y cumplir sus promesas.

Desde entonces hasta el fin del periodo de presidencia de Trump, Estados Unidos ejerció todo tipo de presiones económicas para obligar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones, pero finalizó el periodo de presidencia de Donald Trump y él no había logrado entrevistarse con las autoridades iraníes ni obligar al país a negociar, dicho plan se denominó “Nuevo Acuerdo”.

A pesar del ascenso al poder de un nuevo gobierno de Estados Unidos, la elección de Joe Biden como presidente del país y la promesa de este en su campaña presidencial sobre que regresaría al Plan de Acción Integral Conjunto, el Gobierno de Biden no ha hecho nada para volver a integrar a Washington en el plan o para eliminar la llamada política de “máxima presión”.

El canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian, dice: “La historia, la experiencia y el comportamiento de Estados Unidos han demostrado que no podemos confiar en las autoridades y los políticos de ese país. Para nosotros, el criterio es que dicho país actúe en la práctica. Y en cuanto al asunto de levantar las sanciones, Irán debe ver cómo sus intereses se ven cubiertos completamente y debe ser algo tangible¨.

En realidad, en ausencia de un mecanismo judicial o de un mecanismo político internacional para el cumplimiento del derecho y de garantías válidas o para crear confianza en que las partes respetarán los acuerdos internacionales, la mejor garantía y la más eficaz es aquella que no dependa de ninguna parte o de ninguna contraparte extranjera y esté completamente a disposición del país.

Con pretextos como el programa misilístico de Irán, los asuntos regionales o los derechos humanos, Trump unilateralmente e ilegalmente sancionó a personas y entidades iraníes, y la República Islámica de Irán no acepta tales sanciones. Si Irán llega a un acuerdo sobre los asuntos nucleares, espera que se resuelvan las incongruencias de Estados Unidos en la época de Trump.

No obstante, el actual Gobierno de Estados Unidos no da garantías de futuro, es decir, al contrario del derecho internacional, declara que no puede comprometerse a que el próximo gobierno de ese país siga cumpliendo el susodicho probable acuerdo.