Progresismo o barbarie. El retorno de Lula

Durante una visita realizada este 2 de marzo por Luis Inácio Lula da Silva al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario de Brasil anunció su retorno a la arena electoral por la presidencia del gigante del Sur.

Este retorno, no solo posible sino urgente, sería un parteaguas en la construcción histórica de Nuestra América, una expresión de las luchas contra la judicialización antidemocrática de la política, que es bandera de las derechas neocolonizadas y su implementación sistemática mediante formas tecnocráticas de gestión pública de mecanismos para la disolución de la ciudadanía.

El escenario electoral convierte necesariamente este hecho político en orgánico, dado que el retorno es también a los antagonismos ideológicos, y debería transcender la noción simplista del voto castigo por un voto consciente trasformador de las bases históricas de esa nación. Como candidato, Lula se nos muestra como un hombre consciente ante las realidades del país y del mundo

Necesitamos trabajar en un mundo de cooperación, equilibrio y paz, con instituciones internacionales representativas y eficaces. Los problemas ambientales, en especial el calentamiento global, la pandemia y las brutales desigualdades en los países y entre ellos, requieren una profunda reforma de la gobernanza global. América Latina debe estar unida en este esfuerzo por un mundo que quiere paz y ya no puede soportar la guerra”. Villagrán del Corral. 03/02/2022 Rebelión.org.

Lula afirmó en su visita "Pensamos disputar las nuevas elecciones en Brasil", declaraciones dadas ante la Segunda Asamblea de Legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada en Ciudad de México, siendo la asamblea un escenario político manifiesto de las trasformaciones en el otro gigante latinoamericano, convirtiéndose entonces en expresión de la potencial alianza entre las dos naciones con mayor peso de la región; en palabras de Lula "para consolidar la más grande relación política que se dará en 2023".

Una de las afirmaciones de Lula, ante esa asamblea, acerca de la posibilidad de salir victorioso de la contienda electoral fue la siguiente: "no vamos a abdicar el patrimonio que fue adquirido por el pueblo"; también exaltó que busca culminar el proyecto que inició hace casi 20 años al frente de su país. DW.

En este sentido, en importante señalar que la reforma de energía eléctrica adelantada por la gestión AMLO en México tiene como basamento, justamente, la nacionalización progresiva de los recursos del pueblo mexicano. Estamos en presencia de una potencial alianza que apunta hacia nuevas formas de gobernanza desde la experiencia nuestroamericana, en contraposición al modelo neoliberal, modelo que, en palabras de Lula, ha traído como consecuencias un escenario de desolación para el pueblo brasileño durante el gobierno de Jair Bolsonaro

Brasil está siendo destruido. La gente está empobrecida… Tenemos 116 millones de personas viviendo en inseguridad alimentaria, Brasil ha vuelto al mapa del hambre. Tenemos un gobierno que realmente no gobierna, que se centra en mentiras y no respeta absolutamente nada. No respeta a los indígenas, negros, mujeres… y trata a los gobernadores y alcaldes como enemigos. Villagran del Corral. 03/02/2022 Rebelión.org.

Lo anterior como reflejo de los efectos del neoliberalismo hoy en América Latina ha reposicionado a las izquierdas y los progresismos. Pareciera que, a partir de visiones distintas, se avecina una nueva ola de construcción popular. Sin dudas, los desafíos de transformación, los desafíos económicos y ambientales deben ser superados mediante lo aprendido en periodos de reflujo, y para ello debemos escuchar lo que retumba en los pueblos y la historia.