La crisis en Ucrania y el macartismo renovado

El asunto de Ucrania no es cualquier cosa, estoy seguro que marcará, de manera indeleble, el futuro político de las relaciones internacionales. Lo que está promoviendo el ya evidente “Estado Coaligado de Occidente” contra la Federación de Rusia es algo absolutamente inédito. No se trata de algo similar a aquel, ya lejano, cerco de los ejércitos blancos europeos contra la triunfante revolución bolchevique. Tampoco de las sanciones económicas como las que ha venido aplicando USA a los países insumisos. Es una nueva guerra del capitalismo, menos cruenta, pero más decisiva que aquellas primera y segunda guerra del siglo XX. Se está montando una cayapa de todo ese capitalismo occidental para intentar parar a esa enorme y poderosa nación -los que estamos por debajo del río Bravo no contamos- que también está bajo el capitalismo, pero sin el control de USA. La cosa va más allá de una confrontación empresarial por los mercados. Se trata de evitar, por medios armados, que Rusia obtenga la fuerza económica y militar que le permita, no sólo volver a equilibrar este mundo que occidente torció luego que la Unión Soviética se viniera abajo; sino que desafíe el mercado oligopólico que viene operando con desenfado desde hace una treintena de años.

Históricamente ese occidente -que siempre se ha considerado hegemón cultural, económico y militar- no ha dejado de levantar el garrote contra lo que han llamado la barbarie oriental y los eslavos siempre han sido considerados como parte de esa barbarie -en la lista de clasificación, América Latina y África son sólo brazos sudados-. Ahora bien, en el caso de las democracias europeas, que venían cuidando las buenas maneras gubernamentales, disimulando cualquier expresión discriminatoria, su real gobierno, seleccionado a dedo, radicado en Bélgica y recibiendo instrucciones directas desde USA, acabó con esas buenas maneras democráticas. La UE ha asumido, en la práctica, el poder de decidir y aplicar las políticas que rigen para Europa, incluyendo lanzar a sus países a esa cayapa contra quien así se decida. Un detalle casi gracioso si no fuera trágico, es que su jefe de relaciones internacionales, Borrel, habló de utilizar el “Fondo de Paz Europeo” para dotar de armas a Ucrania. Y estas asombrosas acciones son secundadas desde la ONU. No sólo su secretario general condena a Rusia, también en la Asamblea General de ese organismo una gran mayoría de los países aprobaron tal condena. No esperaba que aplaudieran las acciones iniciadas por los rusos en Ucrania, sino que se preguntaran por qué no hicieron lo mismo con todas las otras guerras que ha desatado ese Occidente Hegemón, por ejemplo, las agresiones de USA, Europa e Israel a numerosos países, incluyendo los criminales bloqueos contra Cuba, Venezuela e Irán.

Lo mismo habría que preguntarles a las federaciones deportivas, las empresas de la información y comunicación, de la cultura y el espectáculo; que han desatado una campaña xenófoba atroz bajo la siguiente convicción: todos los que no estén con Occidente, quedarán fuera de las instituciones controladas por Occidente. Así lo vemos en las cosas que se han publicado, una nueva y más vergonzosa versión de aquel viejo macartismo gringo:

El Comité Paralímpico Internacional (CPI) anunció que los atletas de Rusia y Bielorrusia no estarán en los Juegos Paralímpicos de invierno que comienzan el viernes 4 de marzo en Pekín…

El Comité Olímpico Internacional (COI) también recomendó no invitar atletas rusos y bielorrusos a eventos internacionales, y solicitó a las Federaciones cancelar o cambiar de lugar los certámenes deportivos a celebrarse en territorio ruso y bielorruso…

Rusia es expulsada por la FIFA del Mundial de Qatar 2022 y a la selección femenina de la Eurocopa de Inglaterra. La UEFA, hará lo mismo con los clubes…

La Fórmula Uno no correrá más en Rusia. La Fórmula 1 canceló el contrato que le unía a Rusia hasta 2025 y no celebrará ningún Gran Premio más en el país…

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anunciado su decisión de no permitir que la televisión rusa pueda formar parte del certamen europeo de la canción este año…

La Universidad de Milano-Bicocca decidió suspender un curso sobre Fiódor Dostoyevski, debido a que el legendario escritor era ruso…

Valery Gergiev, gran maestro de orquestas ruso, fue despedido por las filarmónicas de Munich y Rotterdam por no condenar la operación militar rusa en Ucrania. El Carnegie Hall de Nueva York también canceló sus conciertos…

Le cancelaron a la destacada soprano rusa Anna Netrebko su presentación en la Ópera Metropolitana de Nueva York, que anunció su sustitución por una artista ucraniana. Decisiones similares se habrían tomado en Milán y Zurich… -faltaría, digo yo, comenzar a quemar las partituras de los clásicos rusos, comenzando con la “Marcha Eslava”-.

La Federación Internacional de Felinos (FIFe) prohibió la importación y el registro de pedigrí de gatos criados en Rusia, y vetó la participación de expositores rusos en ferias internacionales de la organización…

Los organizadores del concurso ‘El Árbol Europeo del Año’, con sede en Bruselas, Bélgica, decidieron sacar de su lista de participantes a un roble de casi 200 años, luego de enterarse que fue plantado por el escritor ruso Iván Turguénev… -deberían ver cómo paran los vientos que seis meses al año soplan desde Rusia-.

Electronic Arts eliminará a los equipos rusos y su conjunto nacional de todas sus sagas de fútbol. FIFA 22, FIFA Mobile y FIFA Online son los tres títulos que borrarán toda presencia de conjuntos ligados al país al este de Europa…

Prohíben el vodka ruso de los bares y licorerías de EEUU y Canadá. De igual manera en Ontario, Canadá, el ministro de Finanzas, Peter Bethlenfalvy, ordenó a la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de la provincia que hiciera que las tiendas retiraran el vodka ruso y otros productos alcohólicos…

Disney, Warner, Paramount y Sony suspenden el estreno de varias películas en Rusia, entre ellas «Turning Red» (de Pixar), The Batman y «Morbius»…

El Mobile World Congress, un importante evento tecnológico que se desarrolla en Barcelona, España, también decidió expulsar al stand de Rusia…

Empresas como Ikea, Toyota, Volkswagen y Mango suspenden parcial o totalmente su presencia en Rusia, tal y como lo hicieron Nike, Apple y otras grandes representantes del capitalismo occidental… -otra importante empresa gringa, “Amazon” está vendiendo franelas con el logo del naziucraniano “Batallón de Azov”-.

Se bloquean medios de comunicación rusos, como RT y Sputnik y se saca a Twitter de Rusia… Por cierto, la empresa “Simple TV” en Venezuela, eliminó de su parrilla el canal de noticias RT, y no he escuchado ninguna respuesta del gobierno venezolano que es quien otorga la concesión para operar.

Finalizo señalando que me asombra que hayan olvidado poner a China en su ecuación. Ella con la inmensa sabiduría que le otorga la continuidad, por cinco mil años, de su tejido social, permanece inteligentemente observando este desfachatado, más bien desquiciado, escenario internacional. China observa los traspiés de occidente, sin dar descanso al “Plan de los tres pasos” que se apoya en “El principio de un centro y dos puntos básicos”. Sería conveniente y conveniente enterarse en qué consiste, podría ser el salvavidas que el mundo necesita, con los colores que cada quien le quiera dar.