Colombia, Más Cerca del Giro Político

El candidato derechista del Equipo por Colombia , favorito del uribismo, sector vinculado a la articulación de los falsos positivos, obtuvo una votación no despreciable, lo que le permite llegar a la votación en una posición no adversa de cara a la primera vuelta, pero no cuenta con la ventaja, si es que pretende los votos del centro político, que tampoco se consolidó verdaderamente, si se analizan los resultados en las parlamentarias.