Aumenta el Costo de la Vida en Chile

Segundo Paso para Nuestra América.- El tema de los Derechos Humanos es fundamental para comprender las estrategias de dominación por parte de las potencias del Norte global. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, estos han servido como instrumento para atentar contra naciones o gobiernos que no se someten al orden hegemónico. Este grado de manipulación y doble rasero en el uso de los intrumentos internacionales en esa materia, representa una crisis conceptual. Paralelo a esto, las distintas instituciones no gubernamentales que enarbolan las banderas de los Derechos Humanos, lo hacen sin ningún tipo de cuestionamiento ni reflexión crítica, de modo que todo ello se ha convertido en un mero discurso normativo que se ha vulgarizado, alej{andose cada vez más de las realidades contemporáneas y perdido no solo credibilidad sino su poder emancipador.