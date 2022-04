El Incarri Un Gran Mito Andino, Símbolo de Liberación

El Inka arriaba hasta a las piedras como si fueran ovejas; y construía templos. Llegó el Conquistador Pizarro, el Inka le ofreció un cuarto lleno de plata… A Pizarro no le satisface su ambición, entonces da muerte a Inkarrí . Pizarro había dicho, seré dueño del palacio con paredes de plata y la habitación colmada del tesoro. A su vez Inkarrí le había dicho a Pizarro: ¡Si me matas, eso sí, mi cabeza quedará, sólo mi cuerpo saldrá!; diciendo así se dejó matar. Después de la muerte del Inka , Pizarro no aprovechó nada; la madre tierra devoró todas sus casas; un cataclismo destruyó Cuzco; hasta el perro se lo tragó la tierra. Así lo castigó Inkarrí a Pizarro… (Testimonio oral, 1978)