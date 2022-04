Islamaldia – En nuestro presente programa de esperanza para vivir, el Sheij Suhail Assad continua explicando y dando detalle sobre como vamos valorando este mundo exterior, por ello tomaremos como ejemplo sobre la realidad de este mundo, viendo la visión espiritual todo nuestro exterior es un ente para servir al hombre, pero el ser humano no puede esperanzarse como lo que está al servicio del ser, la esperanza no debe estar aferrada a lo placentero, a lo material, si no, debemos valorar la esperanza ante Dios que es supremo.