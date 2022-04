Nazismo y Sionismo, Almas Gemelas en Ucrania

Podríamos citar un fragmento de Wikipedia, plataforma digital muy manipulada por los sionistas israelíes, pero, ante esta arrolladora realidad, no pueden soslayar este pasado, que nos ayuda a dimensionar la naturaleza criminal del régimen sionista de Israel , y la de sus actuales vínculos con los grupos terroristas de los nazis ucranianos. He aquí el fragmento “Normalmente, los kapos no realizaban trabajos manuales, sino que ejercían funciones de supervisión. Se les asignaban capataces y gozaban de privilegios relativos en comparación con los demás presos (mejor alimentación y mejores condiciones laborales), lo cual aumentaba sus posibilidades de supervivencia. La decisión de la SS de escoger a uno u otro prisionero como Kapo era táctica, y su objetivo era que las órdenes se transmitieran de la forma más fluida posible y se impusiesen sin escrúpulos. Kapos fueron, por ejemplo, criminales profesionales, antiguos integrantes de la SA o presos políticos. En el campo de Ravensbrück, la SS elegía al principio con frecuencia a presos clasificados 'antisociales' o 'criminales' como Funktionshäftlinge.​ Sin embargo, a partir de 1941 comenzó a elegir a presos políticos para sacar provecho de su eficiencia y disciplina.9​10​ En algunos campos se instauró un "servicio de orden judío" (Jüdischer Ordnungsdienst), heredero de la "policía judía" de los guetos”.